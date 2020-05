방탄소년단 지민 중국 팬덤, 상상초월 데뷔 7주년 서포트 화제 '인스타그램에서 스포티파이까지'

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단의 오는 6월 13일 데뷔 7주년을 맞아 멤버 지민의 중국 내 뜨거운 인기와 위상을 알 수 있는 팬들의 서포트 계획이 줄줄이 발표되어 그 대규모 클래스가 화제다.

중국에서의 제한으로 몇 년간 활동이 없는 와중에도 방탄소년단 지민을 향한 중국 팬들의 열정적인 응원과 사랑은 꾸준히 불타올랐다.

중국의 지민 팬 베이스인 Flipped_ForChimx2 는 '박지민의 데뷔 7주년 이벤트 PART 2로 인스타그램 광고를 진행한다' 고 밝혔다. 이어 '인스타그램은 일간 순 이용자 수가 5억명 이상으로 알려졌으며 지금까지 인스타그램에 등록된 사진수도 500억 장에 이른다.' 며 인스타그램 광고를 선택한 이유를 밝혔다. 특히 공개된 광고 문구 중 "너는 지민이니까 사랑받아 마땅하다."라는 부분이 팬들에게 큰 감동을 선사하고 있다.

또 다른 중국 팬 베이스인 'laLunaJimin' 은 'LoveInOctober'와 함께 전 세계 최대 스트리밍 사이트 '스포티파이(Spotify)'에 지민의 데뷔 7주년 을 축하한다고 알렸다.

"미국 현지 시간으로 6월 13일 미국 스포트파이 재생 목록 중 지민의 솔로곡과 MAP OF THE SOUL 7의 타이틀 곡 'ON' 을 재생하면 'Thanks To Our Jimin For Your Jimin' 이 쓰인 지민의 사진이 보여진다."라고 알려 전 세계의 음악 스트리밍 이용자들이 함께 광고를 감상하며 축하할 수 있는 스케일로 진행한다.

대만에서도 축하 광고가 진행된다. 팬 베이스 'Adobe You'는 방탄소년단 데뷔 7주년 축하 광고를 진행과 더불어 멤버 지민을 위한 광고를 'tensionup_1013' 과 함께 특별히 따로 진행하며 06.01~06.30일까지 타이베이 MRT 다 안역 B1구역에서 진행된다고 알렸다.

한국에서도 삼성역 가로등 배너 광고를 진행한다. 역시 중국 팬 베이스 SerendipityJM_CM와 한국 지민 팬 베이스 '라스트 스탑(laststop_jimin)' 은 6월 13일 ~ 14일 양 일간 삼성역 일대에 '프린스 로드' ('PRINCE ROAD- STREET BANNER') 배너가 걸린다고 밝혀 멤버 지민의 사진이 담긴 배너는 삼성역 일대에 멋지게 펼쳐질 것으로 예상된다.

현재 총 20개가 넘는 지민 데뷔 축하 광고 중 중국 팬 베이스의 11개 이상의 광고 계획이 발표되었고 이는 점차 증가하고 있다.

방탄소년단 지민의 어마어마한 중국 팬 서폿 규모는 이미 유명하다. 최근 방송된 Mnet 'TMI NEWS' 에 "넘사벽 팬 조공 1위"에도 올랐다.

지난해 지민의 25번째 생일인 '짐토버'기간 넘사벽 스케일의 생일 서포트 중 중국 항저우 도심의 조명쇼가 대표적 1위 팬 조공 클래스로 방송되며 대단한 중국 인기에 놀랍다는 반응이 뜨거웠다.

총 34개의 대형 건물 외벽이 모두 스크린으로 변해 지민의 이름과 생년월일을 뜻하는 숫자, '나의 가수'를 의미하는 중국어 문구 등으로 화려한 조명쇼가 펼쳐져 다시 한번 보는 이들을 감탄케 했다.

글로벌 지민 팬덤의 서포트가 연이어 발표된 후 팬들은 '세계 최대 스포티파이 광고라니 대단해요.', '인스타그램에 카카오톡 광고까지 엄청나다.', '프린스 로드라니 역시 지민 왕자님' 등으로 설레며 축하 광고를 기다리는 반응들이다.

