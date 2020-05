내 스타는 내가 광고한다…방탄소년단 지민, 중국 팬덤 대규모 광고

[헤럴드경제=고승희 기자] 스타들의 광고도 팬들이 직접 기획하는 시대가 됐다. 데뷔 7주년을 맞는 방탄소년단 지민을 향한 아미들의 서포트가 상상을 초월하고 있다. 특히 지민의 중국 팬들은 현재 20개가 넘는 대규모 광고 이벤트로 전 세계를 놀라게 하고 있다.

중국의 지민 팬 베이스인 Flipped_ForChimx2 는 “박지민의 데뷔 7주년 이벤트 PART 2로 인스타그램 광고를 진행한다”고 26일 밝혔다. 지민 팬 베이스는 “인스타그램은 일간 순 이용자 수가 5억명 이상으로 알려졌다”며 “지금까지 인스타그램에 등록된 사진수도 500억 장에 이른다”며 인스타그램 광고를 선택한 이유를 밝혔다. 광고에는 “너는 지민이니까 사랑받아 마땅하다”라는 문구가 게재돼 눈길을 끌고 있다.

또 다른 중국 팬 베이스인 ‘laLunaJimin’ 은 ‘LoveInOctober’와 함께 세계 최대 스트리밍 사이트 ‘스포티파이(Spotify)’에 지민의 데뷔 7주년을 축하한다고 알렸다.

미국 현지 시간으로 6월 13일 미국 스포트파이 재생 목록 중 지민의 솔로곡과 ‘맵 오브 더 솔: 7(MAP OF THE SOUL 7)’의 타이틀 곡 ‘온(ON_’ 을 재생하면 ‘땡스 투 아우어지민 포 유어지민(Thanks To Our Jimin For Your Jimin)’이 적힌 지민의 사진이 볼 수 있다”고 말했다. 전 세계의 음악 스트리밍 이용자와 아미들이 방탄소년단과 지민의 노래를 한 번 더 재생, 스트리밍 수도올리고 광고를 감상하며 축하할 수 있는 똑똑한 서포트다.

대만에서도 축하 광고가 진행된다. 팬 베이스 ‘Adobe You’는 방탄소년단 데뷔 7주년 축하 광고를 진행과 더불어 멤버 지민을 위한 광고를 ‘tensionup_1013’ 과 함께 따로 진행한다고 밝혔다. 다음 달 1일부터 30일까지 타이베이 MRT 다 안역 B1구역에서 진행된다고 알렸다.

국내에선 삼성역 가로등 배너 광고를 진행한다. 중국 팬 베이스 SerendipityJM_CM와 한국 지민 팬 베이스 ‘라스트 스탑(laststop_jimin)’ 은 다음 달 13~14일 양 일간 삼성역 일대에 ‘프린스 로드’ (‘PRINCE ROAD- STREET BANNER’) 배너가 걸린다고 밝혔다.

