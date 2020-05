이화여대 학부생, SCIE급 국제학술지에 논문 게재

[헤럴드경제=장연주 기자] 이화여자대학교(총장 김혜숙)는 공과대학 학부생이 대학원생 선배들과 함께 SCIE급 국제학술지에 제1저자로 논문을 발표했다고 7일 밝혔다.

이화여대 엘텍공과대학 화학신소재공학전공 전혜영 학부생은 석박사과정생 권하경, 배동연(지도교수 조수연) 씨와 함께 ‘수소 생산을 위한 2차원 전기화학 촉매물질 연구를 통한 환경문제 해결’을 주제로 연구를 진행했다. 연구 결과는 ‘수소 발생 반응을 위한 층상 금속성 전이금속 텔루라이드 기저-평면의 촉매 활성(Basal-Plane Catalytic Activity of Layered Metallic Transition Metal Ditellurides for the Hydrogen Evolution Reaction)’이라는 제목으로 SCIE급 국제학술지 ‘어플라이드 사이언스(Applied Science, IF=2.217)’ 온라인 판에 최근 게재됐다.

이번 연구 결과는 지구온난화와 대기 중 미세먼지 농도 증가 현상 등 환경오염 문제의 심각성이 대두되는 가운데 친환경적이고 지속 가능한 수소에너지를 경제적으로 생산할 수 있는 촉매 물질 개발에 관한 것이어서 주목받고 있다. 연구팀은 유망한 층상 금속성 전이금속 텔루라이드 물질이 기저 평면의 고유한 촉매 활성으로 인해 수소 발생 반응 활성 촉매로서 작용한다는 것을 발견했다. 이를 통해 고유한 수소 발생 반응 성능을 향상시키는 중요한 요소들을 제시하며 2차원 재료의 경제성 있는 차세대 수소 에너지 촉매로 발전할 수 있는 가능성을 보여주고 있다.

특히 이번 연구는 한국여성과학기술인지원센터(WISET)의 ‘2019년 여대학(원)생 공학연구팀제 지원사업 일반과정’의 지원을 받아 수행돼 더욱 의미가 크다. 공학연구팀제 지원사업은 공학 분야 전공 대학원생이 연구책임자가 되어 자기 주도적으로 연구 과제를 수행함으로써 연구역량을 강화하는 동시에 리더십을 제고하고, 우수 과학기술인 인재로 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

