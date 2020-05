방탄소년단, ‘빌보드 200’서 33위 기록…9주째 상위권

[빅히트 엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단이 미국 빌보드의 메인 앨범 차트에서 9주째 상위권을 지키고 있다.

지난달 28일(현지시간) 빌보드의 최신 차트에 따르면 방탄소년단은 정규 4집 ‘맵 오브더 솔 : 7 (MAP OF THE SOUL : 7)’으로 5월 2일 자 ‘빌보드 200’에서 33위에 올랐다. 앨범 발표 직후인 지난 3월 7일 차트에 1위로 진입한 이후 9주째 상위권을 유지했다.

뿐만 아니라 2018년 발표한 ‘러브 유어셀프 결 ‘앤서’ (LOVE YOURSELF 結 ‘Answer)’도 ‘빌보드 200’ 차트에 이름을 올렸다. 전주 순위보다 10계단 상승해 164위다.

방탄소년단은 빌보드의 다양한 차트에서 주목할만한 성적을 거뒀다. ‘아티스트 100’에서 7위를 차지했고, ‘소셜 50’에서는 176번째, 146주 연속 1위로 대기록을 세웠다.

‘맵 오브 더 솔 : 7’은 ‘인디펜던트 앨범’ 3위, ‘테이스트메이커 앨범’ 10위, ‘빌보드 캐나디안 앨범’ 43위로 뜨거운 인기를 증명했다. 이외에도 방탄소년단은 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’에서 ‘맵 오브 더 솔 : 7’과 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’로 각각 6위와 47위를 기록했다. 두 음반은 ‘톱 앨범 세일즈’에서도 6위와 62위를 차지했다.

‘월드 앨범’ 차트에서는 1위(‘MAP OF THE SOUL : 7’), 2위(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’), 5위(‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’), 6위(‘WINGS’), 9위(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’), 13위(‘BTS WORLD OST’), 15위(LOVE YOURSELF 承 ‘Her’) 등 7장의 앨범을 순위에 올렸다. ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 ‘Lie’와 ‘Filter’가 각각 4위와 8위를 기록했고, ‘ON’ 14위, ‘시차’ 18위, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 22위, ‘Inner Child’ 24위 등 차트를 휩쓸었다.

