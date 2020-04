유유제약, 美 CNN에 코로나19 관련 ‘사회공헌 기업’으로 소개

유유제약이 소개된 CNN 방송 캡쳐 화면. 유유제약 제공

[헤럴드경제=손인규 기자]유유제약(대표이사 유원상)이 미국 CNN에서 코로나 바이러스 관련 인상적인 사회공헌 활동을 진행한 기업으로 소개됐다.

미국 24시간 뉴스 전문채널 CNN은 “Impact Your World”라는 기획코너를 통해 코로나 바이러스에 맞서는 전세계의 다양한 모습들을 연속 보도하고 있다. 유유제약은 중국의 온라인쇼핑몰 ‘Light in the Box’, 인도의 IT기업 ‘Wipro’와 함께 코로나 바이러스 사회공헌 활동을 펼친 아시아 기업 중 하나로 소개됐다.

이번 보도 영상에서 유유제약은 제천 공장 및 기부 의약품 출하장면 등이 10초간 소개되었으며, CNN 웹사이트뿐만 아니라 전 세계에 방영되는 CNN 정규방송 프로그램 사이에 노출될 예정이다.

유유제약은 비타민, 해열제, 항알러지제 등 각종 의약품을 대한적십자사 대구지사를 통해 코로나19 경증 확진자 수용 생활치료센터 15곳에 전달한 바 있다.

