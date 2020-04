인천시, 지방정부 최초 물류로봇 특화 육성

물류로봇 제품(AGV)

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 지방정부 최초로 미래로봇 특화분야인 ‘물류로봇과 엔터테인먼트로봇’ 육성에 본격 나선다.

20일 인천시에 따르면 특화로봇 육성화 사업에는 3개 분야(물류로봇 2개, 엔터테인먼트로봇 1개) 특화로봇 사업화 지원 대상 컨소시엄이 선정됐다.

물류로봇 컨소시엄은 각 2억원, 엔터테인먼트로봇 컨소시엄은 5000만원의 지원 받아 오는 5월부터 11월까지 선정된 사업계획에 따라 로봇제품의 기획, 융합모델 연구·개발, 테스트, 사업화 등이 진행될 예정이다.

이번 특화로봇 육성 사업화 지원에 선정된 3개 컨소시엄은 ▷인천지역 중소기업 보급형 하이브리드 유도기반 무인 이송로봇(AGV, Automated Guided Vehicle) 개발 ▷군집비행 기술 기반 수직이착륙 드론(VTOL, Vertical Take off and Landing) 배송 서비스 ▷실로폰 자동 연주로봇 제작 설치 운영 등의 과제를 추진한다.

인천시는 이번 사업화 과제에 이어 특화분야 중소기업을 대상으로 컨설팅, 지재권, 마케팅 등 성장에 필요한 지원을 추가 진행할 예정에 있다. 특히 장기적인 특화로봇 육성을 위해 정부에서 지원하는 로봇 기술개발 지원, 장비·테스트베드 구축 등을 지원하는 기반구축 사업과 연구기관, 대학, 물류로봇 기업 등과 협력해 관련분야 기술개발 사업 등의 추진을 검토 중에 있다.

박남춘 인천시장은 “물류로봇은 서비스로봇 중 높은 성장이 기대되는 유망 분야로 국제공항과 항만, 산업단지, 경제자유구역 등이 위치한 인천이야 말로 물류로봇의 많은 수요와 실증을 위한 좋은 조건을 갖추고 있다”며 “이번 과제가 인천의 로봇과 물류산업의 신시장 창출과 동반성장이 되는 기회가 되길 바라면서 또한, 로봇랜드에 적용할 로봇콘텐츠 발굴을 위해 엔터테인먼트로봇 육성에도 지속적인 관심과 지원을 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

한편, 특화로봇 육성사업화 지원과제는 인천에 소재한 물류로봇과 엔터테인먼트로봇기업 주관으로 지역 내 수요처를 발굴해 공동 컨소시엄으로 참여토록 공급과 수요를 인천으로 한정했다.

공급기업과 수요처가 함께 로봇융합 비즈니스 모델을 개발하고 실제 현장에 적용해 수요처에는 로봇도입의 기회를, 로봇기업에는 제품에 대한 기술개발과 성능개선, 실증에 이어 수요창출로 이어질 수 있는 전과정을 지원하는 내용이다.

과제를 수행하는 과정에서 로봇기술의 지원이나, 사업화 과정에서 도움이 필요할 경우 협력기관을 지역이나 분야에 관계없이 참여 가능토록 했다.

