방탄소년단, ‘방방콘’부터 랜선 소통까지…“새 앨범 작업 중”

[빅히트엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 코로나19 확산 이후 컴백, 오프라인에서 ‘아미’와의 만남 기회가 뜸해진 방탄소년단이 ‘랜선’ 소통을 활발히 하고 있다.

빅히트 엔터테인먼트는 18일과 19일 양일간 방탄소년단의 온라인 스트리밍 축제 ‘방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트’(BTS ONLINE CONCERT WEEKEND, 이하 ‘방방콘’)을 진행한다고 밝혔다.

‘방방콘’은 전 세계 팬들이 ‘안방 1열’에서 방탄소년단의 공연을 동시에 관람할 수 있다는 점 외에도, 위버스를 통해 팬들의 응원봉을 연결해 현장감을 공유한다는 점에서 ‘언택트(untact, 비대면) 시대’ 새로운 공연 관람 방식으로 주목받고 있다.

위버스 개발진은 “응원봉 아미밤은 원래 오프라인에서의 응원 도구로 만들어진 디바이스지만, 온라인에서도 활용할 수 있는 방법을 고민해 왔다”며 “영상 변화에 따라 응원봉의 색깔도 변하는 기술을 적용해 전 세계 팬들이 한곳에 모여 함께 응원하는 기분을 느끼도록 할 것”이라고 밝혔다.

[빅히트엔터테인먼트 제공]

위버스를 통한 응원봉 연결법은 간단하다. 위버스 ‘미디어’ 탭에서 ‘방방콘’ 영상을 재생한 뒤 영상 아래에 위치한 ‘연결하기’ 배너를 클릭하고, 응원봉 손잡이 버튼을 블루투스 모드로 설정해 모바일과 연결하면, 공연 영상과 연동되는 응원봉의 빛 변화를 확인할 수 있다. 응원봉 연결은 방탄소년단 공식 응원봉 3번째 버전(BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.3)과 MAP OF THE SOUL SPECIAL EDITION을 통해 가능하다.

‘방방콘’은 이틀간 총 24시간 동안 방탄소년단의 지난 콘서트와 팬미팅 실황 8편을 무료로 공개하는 스트리밍 서비스로, 18일 낮12시부터 방탄소년단의 유튜브 공식 채널 ‘방탄TV(BANGTANTV)’에서 진행 중이다.

‘방방콘’은 물론 방탄소년단은 최근 유튜브를 통해 아미들과 만나고 있다. 리더 RM은 지난 17일 오후 유튜브 공식 채널 ‘방탄TV’(BANGTANTV) 라이브 방송을 통해 “많은 분들이 예상할 수도 있는데 우리의 새 앨범이 나올 것이다. 막 앨범 준비를 시작했다”면서 “준비 과정도 공유할 것”이라고 귀띔하기도 했다.

그러면서 “물론 아직 발매 시기나 어떤 노래를 할지, 어떤 타이틀로 나올지는 구체적으로 정해진 게 없지만 열심히 한 번 해보겠다”고 밝혔다.

이날 RM은 음악 작업실에서 편안한 일상복 차림으로 기습적으로 방송을 시작했다. 그는 “앞으로 일주일에 한 번 정도씩 우리의 일상을 공유해 보려고 한다”며 자신이 ‘첫 타자’라고도 전해 새 콘텐츠를 시작했다고 밝혔다.

shee@heraldcorp.com