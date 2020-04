필리핀 관광부의 지구촌 ‘마음 방역’…미소·풍경 영상 배포

[헤럴드경제=함영훈 기자] 코로나19 사태로 사회적 거리두기, 방역, 검사키트 개발 등 다각적 노력들이 진행되는 가운데, 필리핀 정부가 이같은 공통의 대책 외에 고생하는 의료인 등을 격려하고 한국 등 지구촌 이웃들을 위해 필리핀의 미소와 풍경을 전하는 미디어콘텐츠를 배포해 눈길을 끈다.

필리핀 관광부가 제공하는 화상회의 배경영상 컷.

필리핀 관광부는 바이러스 확산을 저지하기 위해 노력하는 의료인, 군인, 경찰 등에 감사를 표하고 서로 도와가며 어려움을 극복하자는 취지로, ‘Nothing can take our smile away (어떠한 어려움도 우리의 미소를 앗아갈 수 없다)’는 제목의 영상(https://youtu.be/RczklyAeiG0)을 8일 공개했다.

‘힘들수록 웃으며 어려움을 이겨내자’라는 필리핀 정신을 담은 이번 영상은 코로나 사태가 진정될 때까지 필리핀 국민들의 친절함과 따뜻함을 전세계에 알리고 있다.

필리핀 관광부 베르나데트 로물로 푸얏 장관은, “필리핀 국민들의 환한 미소와 친절함은 이미 전 세계적으로도 잘 알려져 있다. 요즘과 같은 힘든 시기 역시 필리핀의 미소로 어려움을 극복하길 바란다’고 말했다.

필리핀 관광부는 사회적 거리 두기의 일환으로 재택 근무, 화상 회의가 많아지는 점을 감안, 대표적인 화상 회의 플랫폼들에 필리핀의 아름다운 경치를 담은 가상 배경을 제공해 화상 회의 중에서도 마치 여행을 온 듯이 아름다운 필리핀의 경치를 감상할 수 있도록 했다.

누구든 다운로드(www.philippines.travel/fromhome)할 수 있은 이 영상에는 필리핀의 대표적인 관광지들인 보홀, 코론의 아침, 점심, 저녁 시간대의 풍경이 담겨 있다.

abc@heraldcorp.com