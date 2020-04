오늘(2일) ‘Like a Fool’ 음원 공개! 뮤지션이 인정한 뮤지션 NIve(니브), 한국 정식 데뷔

[헤럴드경제] 국내 정식 데뷔를 앞둔 NIve(니브)가 그의 목소리로 국내에 정식 데뷔한다. 싱글 ‘Like a Fool’이 오늘(2일) 오후 6시에 모든 음악 플랫폼을 통해 공개될 예정이다.

NIve(니브)는 국내 정식 데뷔 전부터 내로라 하는 유명 뮤지션들의 곡에 프로듀서로 참여, 국내 팬들에게 이름을 알려왔다. 엑소(EXO) 첸(CHEN)의 솔로 데뷔 앨범의 타이틀 곡 ‘사월이 지나면 우리 헤어져요’ 프로듀싱을 시작으로, 엑소(EXO)의 ‘춤(Groove)’, 정세운의 ‘비가오면 그날처럼’, 폴킴(Paul Kim)의 ‘New Day’ 그리고 HYNN(박혜원)의 미니 앨범의 타이틀 곡인 ‘아무렇지 않게, 안녕’과 ‘오늘에게(TO.DAY)’등의 프로듀싱을 담당했다.

오늘 공개되는 ‘Like a Fool’은 안테나 뮤직의 샘김(Sam Kim)이 함께해 더욱 관심이 집중된다. 두 아티스트는 샘김(Sam Kim)의 지난 디지털 싱글 ‘Where’s My Money’ 공동 프로듀싱 작업을 통해 음악적인 케미를 쌓았으며, 둘도 없는 절친이 됐다고 전해진다. 한국 데뷔를 위한 NIve(니브)의 부탁을 샘김(Sam Kim)이 흔쾌히 수락했다는 후문이다.

국내 데뷔 싱글 Like a Fool은 사랑에 대한 막연한 의문과 불신을 지닌 사람에게 설레는 사랑이 왔고, 바보처럼 사랑한다는 것의 의미를 알아가는 과정을 담은 노래다. NIve(니브)와 Sam Kim(샘김)의 독특한 음색에 처연한 가창이 더해지면서 듣는 이에게 잔잔하고 짙은 여운을 남겨준다. 도입부부터 흘러 나오는 기타 리프는 곡 전반에 자리해 봄을 연상하게 하는 따뜻한 감성을 자아내며, 로우파이(Lo-Fi)/ 팝(Pop) 장르에 R&B 퓨처 베이스가 더해진 트렌디한 사운드도 구현했다.

이번 곡의 뮤직비디오는 디렉터 방재엽 감독이 연출했다. 바보같이 순수한 사랑을 하는 사람들의 모습을 감각적인 색감과 서정적인 연출을 통해 재치 있게 담아냈다.

한편, NIve(니브)는 153 엔터테인먼트 소속의 아티스트다. 153 엔터테인먼트는 워너뮤직 그룹과의 합작투자로 설립된 레이블이다. 현재 K-Pop/팝 프로듀서로 활동 중인 멀티 플래티넘 프로듀서 신혁이 대표이사와 총괄 프로듀서를 담당하고 있다.

NIve(니브) 2018년 11월 미국의 싱어송라이터 JMSN과의 콜라보레이션 싱글로 데뷔했으며, 2019년에 ‘Who I Am’과 ‘Liberated’, ‘Tired’를 연이어 발매하며 음악적인 철학과 가치관을 대중에게 선보였다.

‘Who I Am’은 자기 자신을 발견하고 진정한 나를 찾아가는 여정을 풀어낸 곡이다. ‘Liberated’는 NIve(니브)의 희망과 위로를 담은 노래로, ‘It’s okay not to be okay(괜찮지 않아도 괜찮아)’라는 노랫말을 통해 힘겨운 일상을 보내는 모든 사람들에게 위로의 메시지를 전한다. 지난 가을에 발매된 ‘Tired’는 지침에 대한 고백송으로, 힘든 상황에 처해 피곤한 상황을 받아들이는 그 자체로도 괜찮다는 메시지를 담은 자위적인 노래다.

NIve(니브)와 샘김(Sam Kim)이 함께한 ‘Like a Fool’은 4월 2일 오후 6시에 모든 음악 플랫폼에 공개된다.





