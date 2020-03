피아니스트 이루마, 빌보드 클래시컬 차트 ‘역주행’ 신화… 6주 연속 1위

[마피아컴퍼니 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 피아니스트 이루마의 연주 앨범이 미국 빌보드 클래시컬 차트에서 ‘역주행’ 신화를 쓰고 있다. 현재 6주 연속 정상에 올라 있다.

지난달 31일(이하 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 2011년 발매된 이루마의 10주년 기념 음반 ‘더 베스트 레미니센트(The Best Reminiscent 10th Anniversary)’가 6주째 1위를 기록하고 있다. 발매 9년 만에 다시 쓰는 신기록이다.

이 앨범은 이루마의 대표곡인 ‘리버 플로우스 인 유(River Flows in You)’, ‘키스 더 레인(Kiss the Rain)’ 등의 대표곡들을 새롭게 다듬어 최상의 퀄리티로 재녹음했다.

독일과 말레이시아에선 100만장이 넘는 판매량을 기록하며 플래티넘 어워드를 달성했다. 또한 호주의 국민드라마 ‘팩트 투더래프터즈(Packed to the Rafters)’, 넷플릭스의 ‘칠링 어드벤처 오브 사브리나(Chilling Adventures of Sabrina)’, 미국 ‘아메리카 갓 탤런드(America‘s Got Talent) 시즌13’ 등 다수의 해외 드라마와 방송에 삽입되며 해외에서도 인기를 얻고 있다.

소속사 마피아컴퍼니에 따르면 이루마는 빌보드 클래시컬 차트 1위를 기록한 이 앨범의 악보를 1일 부터 글로벌 온라인 악보 사이트 ‘마음만은 피아니스트’를 통해 전 세계에 동시 발매할 예정이다.

