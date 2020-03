“한국인이고 싶다”..해외네티즌 열광 유튜브 주인공은 ‘이·재·명’

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]코로나 19 팬데믹(pandemic) 가운데 희망바이러스가 글로벌을 강타했다.

미국 ABC 뉴스가 지난 14일 유튜브에 ‘자가격리된 사람들에게 음식물 박스를 배달하는 한국인 자원봉사자들’(Volunteers in South Korea deliver boxes of food to people in self-quarantined people)이란 제목으로 경기도자원봉사센터가 지역 내 있는 자가격리자 집에 음식을 배달하는 영상을 공개하자 전세계적인 폭발적인 반응이 쏟아졌다. 해외 네티즌은 “한국사람은 놀라운 나라”이란 극찬을 이어갔다.

이재명 경기지사의 ‘아이디어’다.

단번에 이 지사는 글로벌 스타로 떠올랐다. 코로나 19 자가격리자에게 음식물을 배달하는 한국인들의 모습을 담은 유튜브 영상에 외국 네티즌들이 찬사를 아끼지않고있다. “내가 한국인이었으면 좋겠다”, “위기에 대처하는 한국인의 모습에서 우리도 배워야 한다”고 입을 모으고 있다

이 지사는 코로나19로 자가격리 중인 시민들을 위해 마련한 음식물 박스를 청년 자원봉사자들이 직접 배달하도록 했다.이 지사는 1500~2000개의 박스를 경기도내 자가격리 중인 도민들을 위해 배달했고, 대구에는 10배인 1만5000개의 박스를 전달했다. 1분51초짜리 영상를 본 해외 네티즌들은 놀라움과 극찬을 아끼지않았다.

유튜브영상 캡처.

ABC뉴스는 박스마다 쌀은 물론 배와 사과 등 과일과 고구마, 일회용 먹거리 등 82달러(10만원 상당)어치의 음식물이 담겼다고 전했다.

외국 네티즌들은 “내가 한국인이었으면 좋겠다” “위기에 대처하는 한국인의 모습에서 우리도 배워야 한다” ,“이런 사람들을 있다니 정말 놀랍네요. 우리 미국인들은 한국인들로부터 배워야 합니다”, “이건 정말 전 세계적으로 기준이 되어야 할 수준의 세심함이다. 다른 나라도 이 정도만 했으면 좋겠다” “이게 바로 우리 미국이 배워야 할 점이죠” 등의 댓글이 폭발적으로 달렸다.

영상에는 청소년 자원봉사자들이 마스크를 쓰고 묵묵히 음식들을 분류해서 박스에 넣고 자가격리하고 있는 분들의 집까지 배달하는 모습이 담겨져 있다. 최대한 눈에 띄지 않고 조심스럽게 전달하는 이유는 격리자와 대면 접촉을 피하는 동시에 자가격리자 존재를 이웃들에게 알리지 않기 위해서다.

이재명 지사는 “자가격리자의 존재가 이웃에게 알려지면 낙인이 생겨 또다른 불안감이 조성되고, 2차 3차 피해로 이어질 수 있기 때문”이라고 했다. 음식 박스에는 쇠고기국물(곰탕), 닭고기 수프(삼계탕), 포도주스 등 일회용 먹거리 인스탄트 음식들 뿐 아니라 쌀은 물론 배와 사과 등 과일과 고구마, 일회용 먹거리 등지역 특산품이 같이 배달된다. 비용은 경기도가 모두 부담한다.

영상은 16일 오후 6시 현재 13만5000여회의 조회수와 6만8000건의 ‘좋아요’를 기록하고있다.

이재명 경기지사.(왼쪽 앞)

fob140@heraldcorp.com