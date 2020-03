현대백화점 ‘여성·아동 사회공헌’ UN도 인정

10일 오전 서울 강남구 현대백화점 본사에서 장호진 현대백화점 사장(사진 왼쪽)과 김정훈 UN지원SDGs협회 사무대표가 UN 여성 지위원회로에서 채택한 ‘공식 의견서’ 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. [현대백화점 제공]

현대백화점그룹의 사회공헌사업이 유엔(UN)의 공식 의견서로 채택됐다. 유엔 산하 위원회로부터 공식 의견서로 채택된 건 국내 기업 중 현대백화점그룹이 두 번째이며, 국내 유통기업으로는 처음이다.

현대백화점그룹의 여성 및 아동 사회공헌 모델이 지난 9일 뉴욕 유엔 본부에서 열린 ‘제64회 유엔 여성지위위원회(CSW·Commission on the Status of Women)’에서 공식 의견서로 채택됐다. 채택된 공식 의견서는 이날 유엔 여성지위위원회 홈페이지에도 공개됐다.

CWS는 유엔 경제사회이사회 산하의 기능 위원회 중 하나로, 매년 세계 각국 대표와 관련 기구들이 모여 여성 권한 강화와 권익 증진을 위한 정책 사례를 공유하고 효과적인 이행방안을 모색하는 국제기구다.

공식 의견서에는 현대홈쇼핑이 업계 최초로 진행하고 있는 여성 생애주기별 지원 프로그램인 ‘하이(H!) 캠페인’을 비롯해 저소득층 아동을 위한 공부방 개소와 청각장애아동 수술비 지원, 그리고 현대어린이책미술관 운영을 통한 창의적 아동 교육 활성화 등 현대백화점그룹의 다양한 여성·아동 사회공헌사업이 소개됐다.

현대백화점그룹 관계자는 “다양한 사회공헌사업을 통해 저소득 여성과 아동의 경제적 자립을 돕고, 양질의 교육을 통한 사회적 권리 신장과 일하는 여성의 보육 환경 개선 등에 앞장서고 있는 점을 유엔 여성지위위원회가 높이 평가해 공식 의견서로 채택됐다”고 설명했다. 박로명 기자