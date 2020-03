방탄소년단, 영국 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 3위 기록

[빅히트 엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단이 영국 오피셜 앨범 차트에서 2주 연속 정상권에 올랐다.

6일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단은 지난 21일 전 세계 동시 발매한 정규 4집 앨범 ‘맵 오브 더 솔 :7 (MAP OF THE SOUL : 7)’으로 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100 (Official Albums Chart Top 100)’ 3위, 타이틀곡 ‘ON’은 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’ 45위를 기록했다.

또 ‘맵 오브 더 솔 : 7’은 ‘오피셜 앨범 차트 톱 100’ 3위를 비롯해 ‘오피셜 피지컬 앨범 차트 톱 100’ 2위, ‘오피셜 앨범 차트 업데이트 톱 100’ 3위, ‘오피셜 앨범 세일즈 차트 톱 100’ 4위, ‘오피셜 스코티시 앨범 차트 톱 100’ 4위, ‘오피셜 아이리시 앨범 차트 톱 50’ 6위, ‘오피셜 앨범 스트리밍 차트 톱 100’ 14위, ‘오피셜 앨범 다운로드 차트 톱 100’ 22위 등 8개 앨범 차트의 최상위권에 모두 이름을 올렸다.

타이틀곡 ‘온(ON)’ 역시 ‘오피셜 싱글 차트 톱 40’ 45위, ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 32위, ‘오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’ 32위, ‘오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100’ 39위, ‘오피셜 스코티시 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 43위를 각각 기록했다. 수록곡 ‘이너 차일드(Inner Child)’ 역시 ‘오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100’ 44위, ‘오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100’ 44위에 올라 있다.

현재 방탄소년단은 국내는 물론 미국, 영국, 벨기에, 독일, 네덜란드, 호주, 일본 등 전 세계 음악 차트 정상을 석권하며 신기록을 써 내려가고 있다. 한국 가수 최초로 4개 앨범 연속 미국 ‘빌보드 200’ 1위를 비롯해, 타이틀곡 ‘ON’은 빌보드 ‘핫 100’ 4위로 한국 그룹 최고 순위를 자체 경신했다.

shee@heraldcorp.com