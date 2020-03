현재 THE MIDONG는 전일대비 13.11% 상승한 2,330원에 거래가 이루어지고 있다.최근 한달간 THE MI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 3.92%를 나타내고 있다.최근 한달간 THE MI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 3.92%를 나타내고 있다.By HeRo (hero@heraldcorp.com)“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”