'우레아', 독일 피부과학회논문 등재

독일 No.1 더모 코스메틱 유세린은 저명한 독일 피부과학회 논문 Journal of the German Society of Dermatology (JDDG) 2019년 11월 호 “Diagnosis and treatment of xerosis cutis”에 모회사 바이어스도르프의 우레아 연구 자료 12건이 게재되었다고 밝혔다.

피부건조증/건조습진 진단 및 치료를 주제로 한 이번 논문에서는, 바이어스도르프사의 극도로 건조한 피부 154명의 사례를 바탕으로 우레아의 심도 깊은 연구 결과를 담고 있다. 이를 토대로 자연 보습인자 ‘우레아’ 를 피부건조증 해결을 위한 '골드 스탠다드(Gold standard)'로 지목하고 관련 기술 개발 및 치료 가이드라인을 도출했다.

우레아는 우리 피부 속에 존재하는 자연 유래 보습인자로 수분을 끌어당겨 붙잡아두는 피부 자체의 수분 저장고 역할을 해 '수분자석'이라고도 불린다. 피부가 건조해질 경우 우레아가 건강한 피부 대비 최대 50% 감소하는 것으로 알려졌다

JDDG에 게재 된 바이어스도르프 사 Dr. Weber 박사의 연구 결과에 따르면, 세라마이드 성분을 함유한 포뮬러는 수분 공급 효과는 있지만 손상된 각질층 사이로 수분이 계속 새어 나가는 경피수분손실 (Transepidermal water loss, TEWL) 개선에는 효과를 보이지 않았다. 그러나 우레아를 포함하여 다른 자연 보습인자 (Natural Moisturizing Factor, NMF)를 함유한 포뮬러는 효과적인 수분 공급뿐만 아니라, 피부 각질층 사이로 수분이 빠져나가는 것을 방지하여 깊은 보습과 수분 손실 개선에도 뛰어난 효과를 보이는 것으로 나타났다. 우레아는 자연 보습인자로서, 피부에 즉각적인 수분 공급뿐 아니라 수분 손실을 개선해 건조한 피부를 근본적으로 재생시켜주는 핵심 성분으로 나타났다.

한편, 유세린의 모회사 바이어스도르프는 세계 최초로 크림을 개발한 독일 회사로, 1992년 우레아와 락틱애씨드를 안정화한 기술을 더모 코스메틱 최초*로 개발해낸 바 있다. 바이어스도르프 연구소에서 탄생한 유세린의 우레아 리페어 레인지는, 지난 25년간 우레아 함유 포뮬러에 대해 10,000명에게 임상실험을 거쳐 169회의 평가와 주요발표를 통해 데이터를 확보하였으며, 우레아와 함께 다른 자연 보습인자들을 함유한 포뮬러를 기반으로 독일에서 오랜 기간 건성 피부 유저들에게 애용되어오고 있다.

