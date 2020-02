트럼프, “한국영화 '기생충' 오스카 수상… '왓더헬'”

[EPA·영화 '기생충' 스틸컷]

[헤럴드경제=뉴스24팀] 도널드 트럼프 미국 대통령이 제92회 아카데미 시상식에서 자국 영화가 상을 받지 못한 것에 대한 불만을 토로하며 작품상 등 4관왕을 휩쓴 봉준호 감독의 영화 '기생충'을 저격했다.

미국 서부 유세를 진행 중인 트럼프 대통령은 20일(현지시간) 콜로라도주 콜로라도 스프링스의 브로드무어 월드 아레나에서 가진 유세에서 "올해 아카데미 시상식이 얼마나 별로였는가? 승자는 한국에서 온 영화"라고 말했다고 폭스뉴스가 보도했다.

그는 "도대체 그게 다 뭐냐. (What the hell was that all about) 우리는 한국과 무역에서 충분히 많은 문제를 갖고 있다"라며 "더욱이 올해 최고의 영화상을 주나? 잘 됐나? 모르겠다"라고 했다.

그러면서 "나는 '바람과 함께 사라지다'(Gone with the wind)와 같은 영화를 찾고 있다. '바람과 함께 사라지다'(와 같은 영화)가 다시 돌아올 수 있을까? '선셋 대로'(Sunset Boulevard)는? 좋은 (미국) 영화가 너무 많다"고 언급했다.

USA투데이도 아카데미가 미국 영화를 선택했어야 했다고 트럼프 대통령이 말했다고 전했다.

트럼프 대통령의 발언은 영화 '기생충' 자체에 대한 비난이라기보다는 자국 영화가 작품상을 받지 못한 데 대한 불만을 토로한 것으로 보인다.

또 한국과의 무역 관계를 아카데미 시상과 결부 지으면서 미국 영화산업을 위해서는 미국 영화가 상을 받았어야 했다는 논리의 연장선으로 해석된다.

USA투데이는 "트럼프는 2018년 한국과 새 무역협정을 체결했지만, 주한미군의 한반도 주둔에 대해 한국이 미국에 더 많이 보상해야 한다고 말해왔다"고 지적했다.

