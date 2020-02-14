[인사] S-OIL

[헤럴드경제(울산)=이경길 기자]
▶승진 ▷ 전무 △홍승표(정유생산본부장)△한주현(정비부문장)△안종필(공장혁신/조정부문장)△김평길(대외업무부문장) ▷상무보 △임종인(IT부문장)△박영오(윤활영업부문장)△김인찬(수급부문장)
hmdlee@heraldcorp.com
|정보
|
[헤럴드경제(울산)=이경길 기자]
▶승진 ▷ 전무 △홍승표(정유생산본부장)△한주현(정비부문장)△안종필(공장혁신/조정부문장)△김평길(대외업무부문장) ▷상무보 △임종인(IT부문장)△박영오(윤활영업부문장)△김인찬(수급부문장)
hmdlee@heraldcorp.com
|스폰서링크
|순번
|기사텍스트
|기사이미지
|1
|디카프리오, 조여정에 먼저 다가가 눈맞춤...
|2
|‘도깨비’로 데뷔한 배우 고수정 사망…...
|3
|민경욱 “×× 잡것들아” 욕설 페북…진...
|4
|부부 한의사 일가족 4명 서울 아파트서 숨...
|5
|유인영,김지석과 핑크빛 분위기…“우리 ...
|6
|中 코로나 117명 추가 사망…확진자 6만명...
|텍스트
|이미지
|봉준호 “오스카 행사 사흘·나흘?...
|‘첫 불펜 피칭’ 류현진의 각오
|‘기생충’, 수익 2000억원 눈앞