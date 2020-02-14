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  • [인사] S-OIL

  • 기사입력 2020-02-14 13:05
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[헤럴드경제(울산)=이경길 기자]

▶승진 ▷ 전무 △홍승표(정유생산본부장)△한주현(정비부문장)△안종필(공장혁신/조정부문장)△김평길(대외업무부문장) ▷상무보 △임종인(IT부문장)△박영오(윤활영업부문장)△김인찬(수급부문장)

hmdlee@heraldcorp.com

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