동아지질(028100), Build King - SCT Joint Venture과 264.3억원 규모의 단일판매ㆍ공급계약체결

동아지질(028100)은 공사수주에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 28일에 공시했다.



이번 공시에서 발표된 계약은 The Execution of the Low Headroom Deep Cement Mixing("DCM") Works, including the DCM Site Trial of Tung Chung New Town Extension Reclamation and Advanced Works인데, 계약상대방은 Build King - SCT Joint Venture이고,이번에 체결된 계약의 규모는 264.3억원 규모이다. 이번에 체결된 계약의 판매 및 공급지역은 홍콩(HONG KONG)이고, 이번에 체결된 규모는 동아지질의 최근 매출액 대비 7.3% 수준이다. 참고로 동종목의 최근 매출액은 3607.3억원이다.



한편 이번 계약수주는 2020년 1월 24일에 체결된 것으로 보고되었다.





By HeRo (hero@heraldcorp.com)

“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”