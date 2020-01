방탄소년단, 한국 가수 최초 美 ‘그래미 어워즈’ 공연…또 한 번 새 역사

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단이 한국 가수 최초로 ‘그래미 어워즈’ 첫 공연을 마치며 새로운 역사를 써내려갔다.

방탄소년단은 26일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 스테이플 센터에서 열린 ‘제62회 그래미 어워즈(62nd GRAMMY AWARDS)’ 시상식 2부에서 컨트리 가수 빌리 레이 사이러스(Billy Ray Cyrus), 디플로(Diplo), 릴 나스 엑스(Lil Nas X), 메이슨 램지(Mason Ramsey) 등과 함께 ‘올드 타운 로드 올스타즈(Old Town Road All-Stars)’ 무대를 선보였다.

방탄소년이 한국 가수 최초로 '그래미 어워즈'에서 릴 나스 엑스, 빌리 레이 사이러스와 합동 무대를 선보였다. [엠넷 캡처]

화려한 무대 연출은 특히나 인상적이었다. 도시의 야경과 한국어 LED 화면을 배경으로 방탄소년단이 있는 서울에 릴 나스 엑스가 방문한 듯한 모습이 눈길을 끌었다. 방탄소년단의 여유로운 라이브로 무대에 등장하자 객석에선 함성이 터져나왔다. 곡 후반부엔 컬래버레이션을 진행한 모든 아티스트들이 모여 인종, 연령, 언어 등을 뛰어넘는 다양성을 상징하는 무대로 박수 갈채를 받았다.

무대를 마친 방탄소년단 멤버들은 소속사를 통해 “지난해 시상을 하며 꼭 돌아오겠다는 말을 했었는데 현실이 될 줄은 꿈에도 몰랐다”며 “당시 아티스트 분들의 무대를 보며 저희도 무대에 서고 싶다는 생각을 했었는데, 원하던 바가 이루어져서 정말 기쁘다”라며 감격의 소감을 전했다.

[빅히트엔터테인먼트 제공]

이어 “지난해 ‘그래미 어워즈’를 시작으로 한 해가 정말 완벽했는데, 2020년도 출발이 좋은 것 같다. 환상적인 컬래버레이션 무대로 이 자리에 다시 오게 되어 영광이다”라며 “‘그래미 어워즈’ 무대는 모든 아티스트들의 꿈인데, 그 꿈에 닿았다는 것 자체가 너무 감사하고 행복한 일이다. 저희를 이 자리에 있게 해준 아미(ARMY) 분들께 감사드린다”라고 밝혔다.

방탄소년단은 오는 28일 미국 CBS ‘더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden)’에서 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7 (MAP OF THE SOUL : 7)’의 선공개 곡 ‘블랙 스완(Black Swan)’ 무대를 최초로 공개한다.

shee@heraldcorp.com