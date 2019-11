세계 바이오 석학·기업인 대거 참가 바이오플러스 개최

[헤럴드경제=함영훈 기자] 바이오 분야 세계 석학과 기업인들이 대거 참가하는 ‘2019 바이오플러스’가 오는 12~13일 서울 삼성동 코엑스에서 한국바이오협회(회장 서정선) 주최, 산업통상자원부 후원으로 개최된다.

이번 2019 바이오플러스 컨퍼런스는 바이오산업계에 닥쳐올 위험을 미리 예측하자는 의미로 ‘Bio Innovation: Staying Ahead of the Curve’ 라는 주제로 5 트랙으로 17개의 전문 강연, ‘스타트업 관’을 포함한 80개 부스전시 및 파트너링 프로그램이 진행된다.

▶국내외 바이오人들이 대거 참석하는 화려한 전야제= 주요 참석자와 바이오협회 임원사들 간의 네트워킹행사가 전날 밤인 11일 저녁 6시 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 진행된다.

바이오플러스 1일째 연사

이 전야제에서는 한국바이오협회 이사장으로 재임 중인 한미약품 임종윤 사장 및 유한양행 기술수출을 일궈낸 Sidley社의 파트너 변호사 Joshua Hofheimer (조슈아 호프하이머), 독일 BioSaxony 바이오클러스터 Frank Emmrich (프랭크 엠리치) 회장, 캐나다 3D바이오 프린팅 벤처업계의 세계적인 ‘라이징 스타’로 급 부상중인 Aspect Biosystems의 Tamer mohamed (테이머 모하메드) 대표, AI신약개발 벤처인 Cyclica의 Naheed Kurji (나히드 쿠르지)대표, WHO (세계보건기구)의 마이크로니들 백신기술 어드바이저로 역임한 James Birchall (제임스 버철) 등 이 대거 참석한다.

▶굵직한 바이오 ‘구루(GURU)’들의 개막식 기조강연= 12일 오전 10시 개회식에서는 유럽 최대 바이오클러스터로 손꼽히는 독일 BioSaxony의 Frank Emmrich (프랭크 엠리치) 회장이 ‘The Implementation of Biosciences in Saxony’라는 주제로 바이오클러스터 발전 전략을 통해 국내 바이오헬스산업의 발전성에 대한 강연을 한다.

이어 한동대 석좌교수 및 사업가인 Wilhelm Holzapfel(빌렐름 홀잡펠) 교수는 ‘Development and validation of an in-vitro screening system of gut microbiota as basis for personalized probiotics’란 주제로 다음 단계의 바이오크로바이옴 개발 방향에 대한 시사점을 던진다.

또한 삼성바이오에피스 고한승 대표는 ‘Global Biotechnology Trend and our commitment’ 라는 제목으로 바이오기술의 글로벌 트렌드와 전망에 대해서 강연할 예정이다. 한편 2019 바이오플러스 개막식은 산업통상자원부 정승일 차관, 한-아세안센터 이혁 사무총장의 축사로 행사가 시작될 예정이다.

▶다양한 런천 세미나= 행사 첫날인 12일에는 삼성바이오로직스가 ‘선순환적 바이오 생태계 구축을 위한 대기업/바이오기업의 협력방안 및 Global 시장공략’이라는 주제로 런천세미나를 개최한다. 또한 ‘바이오벤처’와 ‘빅파마’ 의 상생 및 오픈이노베이션을 주제로 한국 머크(MERCK)는 국내 바이오벤처들을 대상으로 Accelerator Program 행사를 진행한다.

행사 둘 째날인 13일에는 1조 기술수출로 이른바 ‘바이오산업의 꿈’에 다시 불지핀 브릿지바이오테라퓨틱스가 ‘From bench to bedside: 학,연,산 협력 사례로 살펴보는 신약개발’이라는 주제로 세미나를 개최한다. 또한 식품 첨가물 및 기능성식품소재의 미국 FDA 승인 획득 전문가인 수잔 조 (Susan Cho)박사가 진행하는 Nutrasource사의 강의도 진행된다.

▶트렌디한 세션= 이번 바이오플러스는 총 17개의 정규 세션을 구성하였고, 데이터가 중심이 되는 인공지능 신약개발(AI based Drug Discovery) 및 리얼월드데이터(RWD in Biotech) 세션, 올해 첨단재생의료법의 통과로 각광 받고 있는 세포 치료제(Cell Therapy), 줄기세포(Stem Cell) 세션을 셀리드, 코오롱생명과학, Novotech 등에서 이어간다.

2일째 연사

‘Outreach with Hanmi’라는 주제로 창업경진대회 및 유망 바이오기업 투자설명회를 준비하였다. 이외에도 올해도 각광을 받는 마이크로바이옴(Microbiome)세션 등의 다체로운 주제를 다룰 예정이다.

또한 Real World Data (RWD)세션에서는 임상개발에 실제 활용가능한 데이터의 활용에 대한 건강보험심사평가원의 실질적인 강의 세션도 이어진다. 특히 바이오의약품의 생산 및 품질 향상을 위한 바이오의약품 CMC(CMC Biologics) 세션은 실무자들을 위한 보다 실질 적인 세션들도 다수 진행될 예정이다.

▶바이오벤처들의 IR 대잔치= 13일 펼쳐지는 ‘창업경진대회’는 산업통상자원부의 지원을 받아 1, 2차 심사를 통해 선발된 최종 6개 기업이 행사에서 IR 결선에서 발표한다.

해당 세션에는 한국투자파트너스, 데일리파트너스, 포스코기술투자 등 7개의 투자사 바이오전문 VC들이 참여해 기업 멘토링 및 투자연계까지 지원한다.

같은 날 진행되는 ‘Smart Start’ 세션에서는 한국거래소(KRX)가 ‘IPO를 통한 기업 상장 규정 개정에 대한 안내’에 대한 설명회를 갖고 사전에 선정된 8 개의 벤처기업들이 전문 VC들이 참석한 자리에서 IR행사를 진행한다.

▶부대행사 및 테마가 있는 전시= 정규 세션 이외에도 중국의 바이오협회 및 규제당국자를 초청하여 바이오기업과의 미팅이 예정되어 있어 중국 비즈니스 및 네트워킹을 넓힐 수 있는 기회도 있다.

올해 두 번째 개최하는 바이오플러스 전시회는 해외 기업,기관이 대거 참여한다. 한미약품, 삼성바이오에피스, 마크로젠 및 해외 캐나다대사관에서 6개 기업과 함께 독립부스를 개설하며, 특히 스타트업 기업관에서는 최근 창업한 새로운 기업을 만나볼 수 있을 예정이다.

바이오헬스산업은 병원과 함께 협력해야 함을 알 수 있듯이 여러 병원이 협력을 위해 전시에 참여하였고, 한국바이오협회 산하 유전체기업협의회가 부스를 마련하여 유전체 산업 현황 및 규제와 관련한 설명을 한다. 독일, 영국, 아세안 9개국 등의 방한을 통해 비즈니스 기회를 넓힐 수 있을 것으로 예상되며 홈페이지의 파트너링 시스템을 통해 미팅을 신청할 수 있고 현장 매칭도 가능하다.

2019 바이오플러스에 대한 더 자세한 행사정보는 홈페이지(http://bioplus.kr/)에서 확인 할 수 있다.

abc@heraldcorp.com