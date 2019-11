[리얼푸드]“불안·우울하다면 식습관부터 돌아봐야”…신재현 강남푸른정신과 원장

[리얼푸드=육성연 기자]“당신이 먹는 것이 바로 당신이다.(You are what you eat)” 라는 서양 철학자 포이어바흐의 말이나 동양의 ‘약식동원(藥食同原, 음식은 약과 같다)’ 은 모두 괜한 말이 아니다. 어떤 음식을 먹느냐에 따라 건강, 나아가 우리의 정신건강도 달라지는 법이다.

정신의학신문을 통해 음식과 정신건강과의 연관성을 언급해 온 신재현 강남푸른정신과 원장은 “음식은 영양소뿐 아니라 맛이나 행위를 포함한 식습관이 정신건강에 종합적인 영향을 미친다”고 강조한다. 실제로 음식은 우리의 정신과 얼마나 연관되어 있는 걸까.

신재현 강남푸른정신과 원장은 “건강한 정신을 위해서도 음식의 선택과 규칙적인 식사가 중요하다”고 강조한다. [사진=육성연 기자]

▶자극적인 맛에 중독된 현대인=서울 강남구에 위치한 강남푸른정신과에는 늦은 시간에도 퇴근후 방문한 직장인들의 발걸음이 이어졌다. 치열한 경쟁속 서울살이의 고달픔이 느껴지는 장소였다. 이 곳에서 만난 신재현 의사는 지난 2015년 정신건강의학 전문의를 취득한 후 지난해부터 대표원장직을 맡고 있다. 영양학자도 식품 전문가도 아닌 그에게 단도직입적인 질문을 던졌다. “음식이 정신건강에 영향을 미치나요?” 정신과의사인 신재현 원장의 답변은 망설임없는 ‘그렇다’였다. 이곳을 찾아온 의미가 있었다.

“우선 맛에서 느끼는 감각적인 자극은 심리정서에 영향을 미칩니다. 자극적인 맛에 집중하면 중독회로가 연결된 쾌감이 만들어지면서 이러한 습관이 반복될 수 있습니다. 이는 최근 늘어나는 음식중독의 원인이 될 수도 있어요. 잦은 스트레스를 받는 경우 역시 코티솔 호르몬이 식욕을 일으켜 음식중독이 나타나기도 합니다.”

스트레스에는 매운 떡볶이, 우울하면 초콜릿을 먹어야 풀리는 듯 하다. 하지만 자극적인 맛은 중독성을 가지며, 일시적인 심리효과만을 줄 뿐이다. 장기적으로 득보다는 실이 더 큰 셈이다.

“정제 탄수화물과 자극적인 음식은 오히려 기분을 불쾌하게 만들 수 있어요. 초콜릿을 먹으면 혈당이 빠르게 올라가면서 기분이 좋아지는 듯하지만 이후 급격하게 떨어지면서 혈당변화가 커지기 때문이죠. 가공육에 많이 사용되는 질산염 또한 예민한 기분이나 감정기복에 영향을 주는 것으로 보고되고 있습니다. ”

지난해 미국 존스홉킨스대학의 연구에서는 조증 환자의 경우 대조군에 비해 염장된 육류를 3배 이상 섭취하는 것으로 조사됐다. 이외에 여러 연구에서는 가공육이나 패스트푸드의 과도한 섭취가 우울이나 공격성, 불안 등을 높일 수 있다고 지적하고 있다.

진료실에서 신재현 원장 모습 [사진=육성연 기자]

▶규칙적인 식습관, 정신건강에 도움=가공식품이 정신건강에 좋지 않은 이유는 또 있다. 간편하다는 장점이 불규칙한 식습관을 이끌수 있기 때문이다. 가공식품을 자주 접하다보면 어느새 삼시세끼와 간식, 야식이 뒤엉켜버리기 쉽다.

“정해진 시간에 정해진 양만큼 먹는 규칙적인 식사는 우리를 평온하게 만들어줍니다. 실제 미국에서는 조울증 환자에게 사회적 리듬치료중 하나로 식습관을 이용해요. 규칙적인 식습관은 안정적인 영양분을 공급하며 혈당유지를 돕습니다. 식이를 조절하는 호르몬들이 톱니바퀴처럼 안정적으로 맞물려가야 우리는 안정감을 느낍니다.”

규칙적인 식사가 정신건강에도 중요하다는 사실은 새로웠다. 웃고 있다가도 쉽게 우울해진 자신을 발견한다면 평소 식습관부터 되돌아 볼 일이다. 한 끼를 쉽게 거르거나 자극적인 음식으로 폭식이나 야식을 하는건 아닌지 말이다.

“2012년부터 10년간 진행된 프랑스 연구에서는 과일· 채소와 단백질, 불포화지방산이 풍부한 식단이 우울증 위험을 줄이는 것으로 나타났습니다. 반면 포화지방과 정제 탄수화물, 가공식품을 많이 먹으면 우울증 발생이 높아졌어요. 짐작할 수 있는 결과이지만 장기간 연구를 통해 증명된 결과라는 점에서 의미가 크죠.”

반면 불규칙적인 식습관은 생체의 호르몬과 신진대사 균형을 깨트리고 자율신경계를 과잉 활성화한다. 불안정한 신체는 불안정한 기분을 만들기 마련이다. 신 원장은 1970년대 기념비적인 연구도 소개했다. 트립토판이 결여된 식사를 할 경우 혈액 내 세로토닌이 저하됨을 입증한 연구이다. 트립토판을 음식으로 먹으면 대사 후 행복호르몬으로 통하는 세로토닌으로 변하는데 이는 기분장애에 영향을 미치는 핵심적 신경전달물질이다.

▶대세인 장 건강도 기분과 관련=최근 핫이슈로 떠오른 장 건강도 정신건강과 연관돼 있다. 뇌와 밀접하게 연결된 장내 미생물이 트립토판의 대사에 영향을 미치며, 장내 미생물이 만들어내는 호르몬 변화들이 스트레스 호르몬에도 상호작용하기 때문이다. 특히 세로토닌은 장에서 80%가 만들어진다. 신 원장은 “우울증 환자의 장내 미생물 종류와 활동성은 확연하게 다르다”며 “이 때문에 우울증 환자에게 건강한 사람의 장내 미생물을 주입하는 경우도 있다”고 했다. 결국 건강한 장이 건강한 정신건강을 만든다는 얘기다.

신 원장은 “영양소가 균형잡힌 음식을 규칙적으로 식사하는 것. 그것만으로도 정신건강을 잘 유지할 수 있다”고 강조한다. 어려서부터 들어왔던 올바른 식습관의 기본이다. 하지만 바쁜 현대인에게 이 ‘기본’은 가장 어려운 일인지도 모른다. 지키기는 힘들어도 그의 말처럼 “답은 의외로 가까운 곳에” 있다.

gorgeous@heraldcorp.com