난파선 ‘이재명 선장’옆에 선 7개 종단의 ‘외침’

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]이번엔 경기도내 7개 종단 종교인들이 이재명 경기지사 선처를 위해 뭉쳤다. 이 지사의 위기는 곧 ‘난파선 위기에 처한 경기도’라는 의미에서 이 지사를 꼭 살려내야한다고 주장했다.

경기종교인평화회의 회장 채수일(경동교회 담임·전 한신대 총장) 목사와 부회장 세영(수원사 주지) 스님·홍장진(기산성당 주임) 신부는 회장단 차원에서 서명한 탄원서를 최근 대법원에 보냈다.

이들은 “이재명 지사는 공정·평화·복지 등 공정한 사회에 꼭 필요한 인재”라고 주장했다.

종교인들이 내세운 이재명 지사 구명운동 프레임은 ▷'억강부약'과 '공정' 가치 실천 ▷경기도민 복지 향상 ▷지역 균형 발전 기틀 마련 ▷타 지자체장 모범 등 4가지 이유다.

경기종교인평화회의는 개신교, 불교, 원불교, 유교, 천도교, 천주교, 한국민족종교협의회 등 경기도내 7개 종단 성직자들이 지난 2011년 2월14일 창립했다.

경기종교인평화회의는 종교를 초월해 종교인들이 사회적 분쟁과 갈등이 있는 현장을 찾아 함께 기도하며 평화를 만드는 일에 앞장서 사회적 갈등요소를 해결하는데 힘을 합쳐 활동하는 통합과 화합의 종교인 단체다. 세계종교인평화회의(WCRP)는 UN의 비정부 기구 중 대표적인 세계적 기구로 아시아종교인평화회의(ACRP)는 1976년, 한국종교인평화회의(KCRP)는 1986년에 창립됐다. KCRP는 김수환 추기경, 송월주 스님, 강원용 목사가 창설했다.

왼쪽부터 세영스님, 채수일 경동교회 담임목사, 홍장진 기산성당 주임신부

■다음은 탄 원 서 전문

사법 정의를 위해 불철주야 심혈을 쏟고 계시는 대법관님의 노고에 진심으로 존경과 경의를 표합니다.

한국종교인평화회의(Korea Conference of Religions for Peace)는 세계종교인평화회의(World Conference of Religions for Peace)의 산하 조직입니다. 대표회장으로는 한국천주교 주교회장인 김희중 대주교입니다. 회장단으로는 그 밖의 6개 종단의 수장들로 구성돼있습니다. 경기종교인평화회의는 한국종교인평화회의의 산하조직입니다.

이재명 경기도지사는 짧은 도정 업무 수행 기간에도 불구하고 ‘억강부약’과 ‘공정’ 가치를 실천하며 경기도민의 복지 향상과 지역균형발전의 기틀을 마련했을 뿐 아니라 타 지자체장들의 모범이 되고 있습니다.

두 달 만에 발행액 1000억원을 돌파한 경기지역 화폐가 자영업자와 소상공인을 살리고 골목상권과 지역경제를 활성화하는 데 기여했으며 청년 기본소득 지원은 청년들에게 고른 기회를 제공할 기반이 됐습니다. 또한 무상교복과 산후조리비 지원사업 등 복지 분야 정책은 미래를 짊어질 청소년과 앞으로 태어날 우리의 후손들에게 희망의 씨앗이 됐습니다.

이 지사 실적은 공정의 원칙에 따라 지역균형발전에 단초를 마련했다는 점도 꼽을 수 있습니다. 반도체 클러스터 용인 유치, 시흥 인공서핑 웨이브 파크 조성, 화성 국제테마파크 사업 정상화 등 지역균형발전을 고려한 미래산업 육성에도 박차를 가하며 대한민국의 성장을 견인하고 있습니다.

안타깝게도 이 같은 이 지사의 간단없는 도정 수행이 풍전등화에 놓였습니다.

무죄를 선고한 1심 판결과 달리 2심 판결에서 당선무효형이 선고돼 상고심재판을 앞두고 있습니다.

공정성장과 미래산업 육성, 일자리 창출, 지역경제 활성화, 복지정책 등 헤아릴 수 없는 실적을 쏟아내며 도정업무 수행 능력을 유감없이 발휘하고 있는 이 도지사의 도정업무가 중단된다면 1350만 도민의 삶에 ‘공정’과 ‘평화’와 ‘복지’는 후퇴할 것이 자명합니다. 공정한 사회를 만들어 달라는 경기도민의 염원을 살펴 이 지사가 도정 수행의 의무를 다할 수 있도록 선처를 바랍니다.

경기종교인평화회의(Gyeonggi Conference of Religions for Peace)

회장 채수일 목사(전 한신대총장, 경동교회 담임)

부회장 세 영 스님(수원사 주지)

부회장 홍창진 신부(기산성당 주임)

