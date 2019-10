우신감정원, 홍콩보석협회 학술지에 5년 연속 논문 게재 돼

우신보석감정/연구원(이하 우신감정원)은 홍콩보석협회의 학술지 ‘The Journal of the GAHK’에 5년 연속 논문을 게재했다고 밝혔다. ‘The Journal of the GAHK’는 1979년 FGA(영국보석학협회)에 의해 설립된 홍콩보석협회에서 매년 세계 각국의 저명한 보석 학자들의 논문으로 제작되는 학술지다.

우신감정원은 ▲IGC(International Gemmological Conference) 국제 보석학 컨퍼런스 ▲GIT(Gems and Jewelry Institute of Thailand 태국 국영 감정원) 국제 컨퍼런스 ▲중국국제학술대회 등 국제적인 학회 참석과 ▲NGTC(National Gemstone Testing Center) 중국 국영 감정원 ▲중국 NJQSIC(국립보석품질감독검사센터)와의 교류를 통해 감정원의 연구 성과와 감정 기술을 알려왔다.

또한 9월 홍콩 주얼리 보석 전시회에 2011년부터 꾸준히 참가하여 국내 보석감별능력 및 연구결과를 알려왔다. 이러한 활동을 바탕으로 2014년 홍콩보석협회의 회원가입 요청을 받아 회원으로 활동하게 되었다.

우신감정원은 이후 2015년도부터 홍콩보석협회에 ▲합성 다이아몬드 감별(Identification of LAB-Grown Diamonds)(2015) ▲염색된 남양 골드 진주의 UV-Vis, PL을 사용한 감별(Identification of Dyed Golden South Sea Pearls using UV-Vis and PL Tests)(2016) ▲우바로바이트 가넷 내포물(Anorthite with Uvarovite Garnet Inclusions)(2017) ▲산고펄을 핵으로 사용한 아코야 진주(Akoya Cultured Pearls with Corallium Species Bead Nuclei)(2018) ▲춘천옥 광산 방문기(Visit to Chuncheon Nephrite Mine in Korea)(2017) ▲청송 구과상유문암 특성(2019)등 다이아몬드, 유색보석, 진주와 같은 다양한 분야에서 연구 논문과 기고문을 매년 1~2편씩 기고하여 게재하고 있다.



올해는 청송 구과상유문암(일명 ‘꽃돌’)에 대한 기고문이 홍콩 보석학술지 ‘The Journal of the GAHK’ 표지기사 중 하나로 선정됐다. '청송 구과상유문암'은 청송 유네스코 세계지질명소 중 하나로, 보석으로 구분되지는 않지만 선명하고 아름다운 꽃무늬로 인하여 보석에 버금가는 관심을 받고 있다. 이번 기고문에서는 청송 구과상유문암의 소개와 더불어 광물학적 특성과 생성 과정, 특유의 무늬가 만들어지는 원인에 대한 분석적인 내용이 포함되어 있다.

한편, 올해 개원 40주년을 맞는 우신감정원은 1979년 국내 최초로 국제 공인 보석감정사 자격을 취득한 故 오희남 원장이 '정확, 정직, 공정'의 경영이념을 바탕으로 설립한 전문 보석감정 연구기관으로 국내 보석시장에서 높은 신뢰도를 가지고 있다. 또한 전문 인력 양성 및 꾸준한 연구 활동을 통해 매년 다채로운 내용이 담긴 우신 매거진을 자체적으로 발행하고 있다. 올해 우신 매거진에는 세계유색보석협회(ICA) 디렉터인 Dr. Gamini Zoysa가 기고한 ‘스리랑카 보석 광상의 지질학적 기원’이라는 논문 이외에도 흥미로운 주제의 논문 다섯 편이 실려있다. 우신 매거진은 우신보석감정원 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

