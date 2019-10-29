▶기획재정부 〈서기관 승진〉 ▷규제개혁법무담당관실 김준호 김태겸 ▷예산총괄과 신명석 ▷예산기준과 이원경 ▷국토교통예산과 최동일 ▷조세법령운용과 김만수 ▷소득세제과 최시영 ▷자금시장과 이중진 ▷경제구조개혁총괄과 백누리 ▷인재경영과 차한원 ▷국제금융과 이재우 ▷통상조정과 이미희 ▷개발금융총괄과 문기영 ▷국무조정실 파견박진호
▶법무부 〈4급 승진〉 ▷혁신행정담당관실 정진
▶국토교통부 〈과장급 전보〉 ▷부산지방국토관리청 대구국토관리사무소장 오현석 ▷제주지방항공청장 이상일
▶국세청 〈과장급 전보〉 ▷서울지방국세청 전산관리팀장 최영호 ▷서울지방국세청 조사3국 조사2과장 전승배 ▷은평 세무서장 김휘영 ▷중부지방국세청 개인납세2과장 안민규 ▷대전지방국세청 성실납세지원국장 조성택 ▷국세청 문준검 〈초임 세무서장〉▷충주 세무서장 양경렬 ▷영동 세무서장 이승원 ▷예산 세무서장 이은성 ▷진주 세무서장 이호범
▶한국예탁결제원 〈본부장 전보〉▷증권등록본부장 김정미〈부장 승진〉▷광주지원장 김승일 ▷비즈니스지원부장 조영빈 〈부장 전보〉▷IT서비스부장 정의수 ▷IT전략부장 류상요 ▷증권등록업무부장 박선혜 ▷증권파이낸싱부장 김정민 ▷인적자원개발부 수석조사역 정운근 ▷전산센터구축추진단 수석조사역 김상곤 ▷청산결제부장 백상태 ▷주식등록부장 박종진 ▷IT인프라운영부장 및 전산센터구축추진단장 유장상〈팀장 승진〉▷청산결제부 청산결제기획팀장 이성용 ▷리스크관리부 리스크통제팀장 김승현 ▷비즈니스지원부 선임전산역 손영일〈팀장 전보〉▷안전기획팀장 김진택 ▷리스크관리부 청렴준법팀장 서명완 ▷IT서비스부 e-서비스팀장 안호주 ▷전산센터구축추진단 선임전산역 이상섭 ▷전산센터구축추진단 선임전산역 박시형 ▷펀드사무관리부 펀드지원팀장 이남순 ▷채권등록부 채권등록2팀장 함영대 ▷청산결제부 금융지표 개선지원 전담반장 배종혁