수서발 부산행 고속철도 막차 좌석 2배 늘리는 이유

‘러브 유어셀프 인 서울’ [빅히트엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=박승원 기자] 방탄소년단(BTS) 서울 콘서트가 열리는 이달 26·27·29일 수서발 부산행 고속열차(SRT) 막차 좌석이 2배로 늘어난다

SRT 운영사 SR은 26∼27일과 29일 사흘간 서울 잠실에서 열리는 BTS 콘서트 관람객 편의를 위해 콘서트 당일 부산행 SRT를 긴급 추가 투입한다고 25일 밝혔다.

SR은 379열차의 좌석을 기존 410석에서 820석으로 2배 늘릴 계획이다.

SR 관계자는 “지방에 거주하는 BTS 팬들도 서울 콘서트를 관람하고 당일에 귀가할 수 있도록 열차를 투입하기로 했다”고 말했다.

세계적인 인기 아이돌 그룹 BTS는 26∼27일과 29일 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프[더 파이널]’(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]) 콘서트를 연다.

서울 콘서트는 방탄소년단 월드투어의 마지막 무대다. 방탄소년단은 지난해 8월부터 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 네덜란드, 독일, 일본, 대만, 싱가포르, 홍콩, 태국, 사우디아라비아 등지에서 공연을 가졌다.

