가천대 ‘가천 WCP 최고위과정’ 4기 입학식 개최

가천대가 WCP최고위과정 4기 입학식을 대학 컨벤션센터에서 기념사진을 촬영하고 있다. [가천대 제공]

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자] 가천대는 글로벌미래교육원이 지난15일 대학 비전타워 컨벤션센터에서 가천 WCP(Wellness Convergence Program) 최고위 과정 4기 입학식을 개최했다고 16일 밝혔다.

입학식은 윤원중 기획부총장의 환영사, 환영 만찬 순으로 진행됐다. 교직원, 최고위과정 선배, 4기 입학생 등 150여명이 참석했다.

가천대 WCP최고위 과정은 글로벌 리더로서 성공을 지원하기 위해 웰니스 융합지식에 특화한 과정으로 지난 2017년 처음 개설됐다. 문화, 예술에 관한 인문학적 지식과 의학, 보건학, 한의학 등에 관한 의학적 지식을 융합해 건강한 삶을 위한 웰니스 지식을 체계적으로 제공한다.

최고위과정은 1년 과정으로 프랑스, 영국 등 유럽국가에서 성인학습자에게 제공하는 성인학습프로그램 U3A(University of The Third Age)를 한국적으로 재설계했다. 박문석 성남시의회 의장, 기업체 최고경영자와 전문직 등 성남 등 대학 인근지역의 오피니언리더 30명이 4기 과정생으로 등록했다. 가천대 WCP최고위 과정은 우리사회 각 분야의 최고 지도자들로 교수진을 구성했다. 가천대의 메디컬파워를 활용해, 가천대 길병원, 이길여 암·당뇨연구원의 교수진 등이 직접 수업을 맡는다.

윤원중 기획부총장은 “호모 헌드레드라고 일컫는 100세 장수시대로 어제의 사물과 생각이 오늘은 구형과 구식이 됐다. 이러한 격변의 시대에 평생 배우고 인간관계를 쌓는 것이 중요하다”고 했다.

