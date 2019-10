한국야쿠르트 ‘콜드브루 by 바빈스키 방탄소년단 패키지’ 선봬

한국야쿠르트는 ‘콜드브루 by 바빈스키 방탄소년단 스패셜 패키지’〈사진〉를 선보인다고 15일 밝혔다. 이번 스페셜 패키지는 방탄소년단 멤버 7명의 앨범 콘셉트 사진을 활용해 사랑스럽고 멋스러운 느낌을 살렸다. 패키지 전면에 실린 사진은 지난 4월 발매한 앨범 ‘MAP OF THE SEOUL: PERSONA’에 수록된 멤버 각자의 매력을 담은 콘셉트 이미지다.

방탄소년단 스페셜 패키지는 ‘콜드브루 by 바빈스키’에 이어 ‘핫브루 by 바빈스키’에도 순차적으로 적용될 예정이다.

2016년 한국야쿠르트가 선보인 콜드브루 by 바빈스키는 차별화된 맛과 디자인으로 젊은 소비자들 사이에 큰 인기를 끌며 콜드브루 시장에 돌풍을 일으켰다. 인기 비결은 기존 RTD 커피에서 볼 수 없었던 고급스러운 패키지와 휴대성이다. 실제로 한국야쿠르트는 제품 출시 전 디자인 전공교수와 대학생, 전문 바리스타 등 관련 업계의 다양한 의견을 수렴해 제품 디자인을 확정했다. 여기에 로스팅 일자를 한눈에 확인할 수 있는 ‘신선한 커피’ 콘셉트와 방탄소년단과의 컬래버레이션으로 눈길을 끌었다. 변경구 한국야쿠르트 마케팅 상무는 “앞으로 방탄소년단 스페셜 패키지와 함께 다양한 마케팅 활동으로 좋은 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”고 말했다. 이유정 기자/kula@