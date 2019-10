[헤럴드경제=이상섭 기자] 10일 서울 남산 그랜드 하얏트호텔 그랜드볼룸에서 열린 '헤럴드디자인포럼 2019'에서 데이브 하켄스 친환경 디자이너가 '오픈 소스의 힘'에 대해 강연을 하고 있다.

이번에 열리는 '헤럴드디자인포럼2019'는 ‘우리에게 다른 행성이 필요한가’(Do we need another planet?)라는 질문을 주제로 세계적인 석학, 디자이너, 개발자, 과학자들이 모여 자신들의 지혜와 경험을 공유할 예정이다.

특히 ‘아트 나이트’(Art Night)가 신설되어 저녁 7시부터 시작되는 아트 나이트에서는 ‘팀보이드’(teamVOID)라는 이름으로 활동하는 미디어 아티스트 배재혁의 단독 스피치, 프로젝트 그룹 무토(MUTO)의 융복합 퍼포밍 아트, 디제잉, 네트워킹 파티 등 다양한 프로그램이 진행된다.

