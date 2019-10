현대기아차 연구원들, 미래 모빌리티 기술을 펼치다

10일 현대·기아차 기술연구소에서 열린 ‘2019 R&D 아이디어 페스티벌’에 참가한 ‘태양을 피하고 싶어서’ 팀. [현대·기아차 제공]

[헤럴드경제=이정환 기자] 현대·기아차 연구원들의 열정과 참신한 아이디어가 돋보이는 미래 모빌리티 및 차량 내 유틸리티가 한 자리에 모였다.

현대·기아자동차는 10일 경기도 화성시 남양읍 소재 현대·기아차 기술연구소에서 연구원들이 아이디어를 내고 직접 제작한 신개념 미래 모빌리티 및 차량 내 유틸리티를 선보이는 ‘2019 R&D 아이디어 페스티벌’을 진행했다고 밝혔다.

올해로 10회째를 맞은 ‘R&D 아이디어 페스티벌’은 현대·기아차 연구개발본부 내 창의적인 연구 분위기를 조성하고, 연구원들의 연구개발에 대한 열정과 창의력을 장려하기 위해 2010년부터 매년 실시하고 있는 행사다.

10일 현대·기아차 기술연구소에서 열린 ‘2019 R&D 아이디어 페스티벌’에 참가한 ‘내 눈을 바라봐’ 팀. [현대·기아차 제공]

이번 페스티벌은 ‘자동차에서 삶의 동반자’라는 현대차의 미래 비전을 담아 ‘Beyond People’, ‘Beyond the Car’, ‘Beyond Life’ 등 세 부문에서 연구원들이 아이디어를 제안하고 실물 제품을 제작해 경연을 펼쳤다.

현대·기아차는 연구원들이 기한에 구애받지 않고 언제든지 창의적인 아이디어를 펼칠 수 있도록 4월부터 7월까지 4회에 걸쳐 아이디어 제안을 받았으며, 최종적으로 남양연구소 8개팀, 중국기술연구소 3개팀이 본선에 올랐다.

현대·기아차는 본선에 오른 11개팀에 제작비 일체와 작업 공간 등을 지원했으며, 각 팀은 약 3개월에서 5개월의 기간 동안 각자의 아이디어를 실물로 구현해냈다.

‘Beyond People’ 부문에서는 ▷태양 위치를 추적해 햇빛을 자동으로 차단해주는 ‘태양을 피하고 싶어서’ ▷색각 이상자를 위한 색보정 시스템 ‘With Eye’ ▷자동차 주변 상황을 3D 모델링해 서라운드 뷰 모니터에 표현해주는 ‘H-FUTURE’ ▷음성인식을 통한 사이드미러 자동 조절 기술 ‘DBD(戴表队)’가 본선에 진출했다.

10일 현대·기아차 기술연구소에서 열린 ‘2019 R&D 아이디어 페스티벌’에 참가한 ‘DBD’ 팀. [현대·기아차 제공]

‘Beyond the Car’ 부문에서는 ▷박스 조립형 경량트럭 ‘Made By Move’ ▷하프미러 장착을 통한 외관 가변형 차량 ‘포터 클래식(Poter Classic)’ ▷아키텍처 타이어 ‘AIR YES TIRE’ ▷날씨를 미리 예측해 자동으로 차량 가림막을 작동시켜주는 ‘GAP’이, ‘Beyond Life’ 부문에서는 ▷서라운드 뷰 모니터를 활용한 문콕 방지 장치 ‘CAR E’ ▷센서를 활용해 좁은 길 운행을 보조해주는 ‘님아 그 길을 가지 마오’ ▷헤드램프를 활용한 차량 커뮤니케이션 시스템 ‘내 눈을 바라봐’ 등이 본선에 진출했다.

이날 행사에서 본선 진출 11개팀은 작품에 대한 간단한 설명과 시연, 질의응답 시간을 가졌으며, 연구개발본부장 등으로 구성된 500여명의 심사위원단은 작품의 참신성, 완성도 등을 평가해 최종 순위를 매겼다.

현대·기아차 관계자는 “현대기아차는 단순히 자동차를 개발하는 것을 넘어, 고객 삶의 동반자가 되기 위한 방법을 지속적으로 고민하고 있다”며 “이번 행사는 고객에게 더 나은 가치를 전달하고자 하는 현대기아차 연구원들의 바람과 아이디어를 확인할 수 있는 축제의 장”이라고 말했다.

