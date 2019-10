[알림] 우리에게 다른 행성이 필요한가…헤럴드디자인포럼2019

플라스틱, 핵 폐기물, 초 미세먼지, 온실가스…

인류 문명의 부산물들로 지구가 신음합니다. 영화 ‘인터스텔라’처럼 인류는 이제 새로운 행성을 찾아 떠나야 하는 걸까요.

자연·생태계 파괴와 기후 변화의 위협 속에서 지구 환경과 미래 인류의 삶에 대해 고민하는 전세계 지식인들이 모일 ‘헤럴드디자인포럼2019’가 3일 앞으로 다가왔습니다. 지난 9년간 우리시대 최고 디자인 구루들을 초청, 시대정신과 함께 호흡해 온 아시아 최대규모 디자인 지식 플랫폼 ‘헤럴드디자인포럼’은 이제 우리 삶의 터전인 ‘지구’를 돌아봅니다.

올해 헤럴드디자인포럼은 ‘우리에게 다른 행성이 필요한가’(Do we need another planet?)라는 질문을 주제로 던집니다. 세계적인 석학, 디자이너, 개발자, 과학자들이 모여 자신들의 지혜와 경험을 공유합니다.

기조연사로는 20년 넘게 꾸준히 사랑받고 있는 국민 여배우이자, 업사이클링 프로젝트 ‘슈퍼매직팩토리’(Super Magic Factory)를 이끌고 있는 공효진이 나섭니다. 이어 네덜란드 디자이너 겸 발명가 단 로세하르데(Daan Roosegaarde), 마이클 고반(Michael Govan) LA카운티미술관장, 알렉산더 만코프스키(Alexander Mankowsky) 독일 다임러-벤츠 아트디렉터, 이그나시 리바스(Ignasi Ribas) 스페인 카탈루냐 연구소 우주과학자, 마리아 리소고르스카야(Maria Lisogorskaya) 어셈블 스튜디오 창립자, 알렉스 무스토넨(Alex Mustonen) 스나키텍처 창립자, 네덜란드 친환경 디자이너 데이브 하켄스 등 세계적인 명사들이 참여해 자신들의 비전과 철학, 아이디어를 공유할 예정입니다.

특히 올해에는 ‘아트 나이트’(Art Night)가 신설됩니다. 오전 9시부터 저녁 6시까지 진행되는 ‘데이 포럼’(Day Forum)에 이어, 저녁 7시부터 시작되는 아트 나이트에서는 ‘팀보이드’(teamVOID)라는 이름으로 활동하는 미디어 아티스트 배재혁의 단독 스피치, 프로젝트 그룹 무토(MUTO)의 융복합 퍼포밍 아트, 디제잉, 네트워킹 파티 등 다양한 프로그램이 진행됩니다.

공식 포럼 개막에 앞서 지난 6일부터는 서울 일대에서 디자인과 환경을 주제로 한 크고 작은 세미나가 ‘브로콜리’라는 프로그램이 진행되고 있습니다.

포럼 연사 정보를 비롯한 전체 프로그램에 대해 보다 자세한 내용은 헤럴드디자인 공식 홈페이지(www.heralddesign.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

여러분의 많은 성원 바랍니다.

▶주제 : Do we need another planet? (우리에게 다른 행성이 필요한가)

▶일시 : 2019년 10월 10일 09:00~18:00

▶장소 : 서울 남산 그랜드 하얏트 호텔, 그랜드 볼룸

▶참여연사

- 기조연사 배우 공효진

- 네덜란드 디자이너 겸 발명가 단 로세하르데

- LA카운티미술관장 마이클 고반

- 독일 다임러-벤츠 아트디렉터 알렉산더 만코프스키

- 스페인 카탈루냐 연구소 연구원 이그나시 리바스

- 어셈블 스튜디오 창립자 마리아 리소고르스카야

- 스나키텍처 창립자 알렉스 무스토넨

- 네덜란드 친환경 디자이너 데이브 하켄스

