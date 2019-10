브렉시트 먹구름에도…프리즈 런던은 건재

프리즈 조각전에서 선보인 로버트 인디애나 작품 〈ONE through ZERO〉. Robert Indiana, ONE through ZERO, 1980-2002, Waddington Custot , Frieze Sculpture 2019© Morgan Art Foundation Ltd. Artists Rights Society (ARS), New York, DACS, London 2019. Photo by Stephen White. [사진제공=Frieze]