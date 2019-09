조개젓서 ‘A형 간염바이러스’ 검출된 44품목 명단

[헤럴드경제=함영훈 기자] 식품의약품안전처(처장 이의경)는 국내 유통 중인 ‘조개젓’ 제품 총 136건을 수거 검사한 결과, 44건의 제품에서 A형 간염 바이러스 유전자가 검출돼 회수·폐기 조치했다고 27일 밝혔다.

▶식약처가 밝힌 A형 간염바이러스 유전자 검출 제품 정보[연번 업체명 제품명 유통기한(제조일자)] ▷1(주)규보식품 조개젓 제조일로부터 360일(2019.9.9.) ▷2(주)보령전통식품 바지락조개젓 2020.6.22. ▷3(주)보령전통식품 바지락조개젓 2020.9.10. ▷4(주)보령전통식품 바지락조개젓 2020.4.30. ▷5(주)보령전통식품 바지락조개젓 2020.3.28. ▷6(주)정이푸드빌 조개젓갈 2019.12.6. ▷7(주)종가집젓갈백화점 바지락조개젓 2020.3.30. ▷8‘4월17일’ 조개젓무침 2019.10.6. ▷9DS푸드 조개젓 2020.9.8.(2019.9.9.) ▷10강경젓갈상회 금강식품 조개젓 2019.11.10. ▷11강수식품 양념바지락 2021.6.25. ▷12광천상회 조개젓 2020.3.10. ▷13광천신광식품 조개젓 2019.12.16. ▷14광천토굴전통식품 조개젓 2020.3.15. ▷15광천토굴전통식품 백조개젓 2020.3.15. ▷16굴다리영어조합법인 굴다리 김정배명인 양념조개젓 2019.12.8. ▷17대성식품 바지락조개젓 2020.6.13. ▷18동광푸드 조개젓 2019.10.24. ▷19미래푸드 조개젓 제조일로부터1년6개월(2018.5.20.) ▷20미래푸드 조개젓 2020.4.20. ▷21박가네젓갈 조개젓 2020.7.19. ▷22보령식품영업조합법인 조개젓 2020.7.12. ▷23북하특품사업단(주) 삼채조개젓갈 제조일로부터 180일 (2019.9.16.) ▷24서천한산식품 조개젓 2020.2.20. ▷25서해수산식품 조개젓 2020.3.15. ▷26섬마을 섬마을 조개젓 2020.2.25. ▷27성근식품 조개젓 제조일로부터90일(2019.9.10.) ▷28신영광식품 조개젓 2020.5.28. ▷29오천농협액젓가공공장 조개젓 2020.1.13. ▷30오천농협액젓가공공장 조개젓 2020.2.10. ▷31재성식품 조개젓 2021.11.15. ▷32주식회사 그린웰푸드 조개젓 2020.8.19. ▷33주식회사 그린웰푸드 조개젓 2020.8.29. ▷34주식회사 해가원푸드 조개젓 2020.7.25. ▷35충남상회 조개젓 2020.7.15. ▷36풍미식품 동해랑 조개젓 2020.6.20. ▷37한결푸드(한마음식품) 조개젓 2020.9.5. ▷38한결푸드(한마음식품) 조개젓 2020.8.27. ▷39한우리식품 조개젓 2019.9.22. ▷40해그린 키조개젓 2020.7.25 〈수입제품〉(연번 제조업체 수입업체 제품명 유통기한) ▷1DANDONG HUAYANG FOOD CO., LTD 코사무역 주식회사 양념조개젓 2021.06.09 ▷2 DANDONG HUAYANG FOOD CO., LTD 디와이무역 양념바지락젓갈 2021.07.31 ▷3DONGGANG YULIN FOODSTUFF CO., LTD ㈜남경물산 양념바지락젓갈 2020.09.24 ▷4DONGGANG YULIN FOODSTUFF CO., LTD ㈜남경물산 양념바지락젓갈 2021.05.05

이번 수거 검사는 질병관리본부 역학조사 결과 A형 간염 유행의 원인을 ‘조개젓’으로 확정하여 국내 유통제품에 대한 식품 안전관리 강화 차원에서 실시했으며, 지난 9월 11일부터 9월 25일까지 국내 제조 및 수입 ‘조개젓’ 제품 총 136건을 대상으로 실시했다.

A형 간염바이러스 유전자가 검출된 44건의 제품에 사용한 원료의 원산지는 국산 30건, 중국산이 14건이었다. A형 간염바이러스 유전자가 검출된 44개 제품에 대해서는 회수·폐기 조치했으며, 식품안전나라(www.foodsafetykorea.kr) 홈페이지〉위해·예방〉국내식품 부적합에서 확인할 수 있다.

A형 간염바이러스 유전자가 검출되지 않은 제품은 유통·판매가 가능하다. 식약처는 원료 생산단계에서부터 ‘조개젓’ 제품 제조단계까지 사전 안전관리를 강화할 계획이다.

해수부는 생산단계에서의 안전성 여부 등을 파악하기 위하여 채취지역에 대한 조사를 실시할 예정이다.

식약처는 국내 제조업체의 원료, 용수, 종사자 위생관리 등에 대한 안전관리를 강화하는 한편, 국내 완제품 ‘조개젓’에 대해서는 영업자가 식약처 공인검사기관에 검사를 의뢰하여 유전자가 검출되지 않았음을 입증하여 확인되는 경우에만 유통·판매할 수 있도록 하는 ‘검사명령’을 실시할 계획이다.

수입 제품에 대해서는 현행과 같이 수입검사 강화조치를 유지하여 A형 간염 바이러스가 검출된 제품이 유통·판매 되지 않도록 할 계획이다.

아울러, 지방자치단체는 재래시장 등 즉석판매·제조업체가 판매하는 제품에 대해 수거·검사 등 안전관리를 강화하도록 조치하고, 관련 단체(협회), 판매업체 등에 안전성이 확인된 제품만 유통·판매하여 줄 것을 요청했다.

식약처와 질병관리본부는 소비자에게 ‘조개류’ 는 반드시 익혀먹고, ‘조개젓’ 제품의 출처가 명확하지 않거나, 재래시장, 마트 등에서 덜어서 구입하여 안전성을 확인하기 어려운 경우에는 섭취하지 말 것을 당부했다.

