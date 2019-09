팡스카이 ‘고수’, 홍보영상 앞세워 출시 준비 본격화

올 하반기 팡스카이가 준비 중인 웹툰 기반 모바일 RPG 기대작 '고수 with NAVER WEBTOON(이하 고수)'이 개성 넘치는 6종의 홍보영상을 전격 공개했다.이번에 등장한 '고수'의 홍보영상은 크게 개그맨과 웹툰 등 2가지 버전으로 구분된다.먼저 개그맨 버전 홍보 영상에는 '제 2의 코미디빅리그'로 불리는 스마일킹의 '형사25시' 코너에 출연 중인 김환석, 김정환, 이동엽이 출연했다. 이들은 전화 버전, 반장 버전, 무술 버전 등 3가지 영상을 통해 올 가을 네이버 인기 웹툰 '고수'의 모바일게임 출시 소식을 코믹하게 안내했다. 또한 팡스카이는 '스마일킹' 인기 코너에 등장하는 개그맨들과 손잡고, 해당 코너의 특색을 가미한 홍보영상을 매월 3개씩 추가 공개한다는 계획이다.더불어 웹툰을 활용한 홍보영상 3편도 함께 모습을 드러냈다. 이에 따라 해당 영상에서는 강룡이 파천신군의 복수를 위해 길을 떠나는 '고수' 세계관의 서막과 강룡이 가우복을 구하러 백마곡을 휩쓰는 장면 등을 확인할 수 있다. 특히 강룡과 사패천의 전투 중 들개로 불리는 노장들이 몸을 던지는 영상에서는 '때가 됐다. 우리가 고수가 될 차례'라는 메시지로 원작 팬들의 이목을 사로잡았다.이에 대한 '고수' 마니아들의 팬심은 브랜드 사이트 응원 게시판에서 그대로 드러난다는 후문이다. 실제로 이들은 '만두에서 만두로 끝나는 만화', '강룡이 배 어쩔거냐, 게임 기대한다' 등 모바일게임화 소식에 대한 기대감을 드러냈으며, 독특한 스타일의 브랜드 사이트 역시 호평을 남겼다. 여기에 '간만에 국산원작게임', '엔딩이 궁금하다' 등 국내 개발사 작품이라는 사실과 향후 공개될 콘텐츠에 대해서도 관심을 나타냈다.한편, 국내 게임개발사 투니플레이가 개발하고 팡스카이가 서비스 예정인 '고수 with NAVER WEBTOON'은 네이버 인기 웹툰 '고수' IㆍP를 기반으로 제작된 전략 전투 중심의 모바일 수집형 RPG다. 언리얼 엔진으로 구현된 고퀄리티 카툰 그래픽이 인상적이며, 원작 속 100여 종의 영웅과 이들의 인연 및 무공 상성 관계도 만나볼 수 있다.이와 함께 팡스카이는 '고수 with NAVER WEBTOON' 정식 출시 전까지 사전등록 및 사전체험단 모집 이벤트를 진행한다. 사전등록을 마친 유저는 자동적으로 사전체험 참여 신청이 접수되며, 금화와 청옥, 영웅 소환권 등 10만 원 상당의 보상도 지급된다. 이외에도 게임의 브랜드 사이트에서는 참여도에 따라 현물 상품과 인게임 아이템을 제공하는 이벤트도 실시한다.정우준 기자 game@heraldcorp.com