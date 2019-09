나경원 아들 논문 의혹에 “명백한 명예훼손, 허위 보도시 법적조치”

[연합]

[헤럴드경제=민성기 기자] 나경원 자유한국당 원내대표는 10일 자신의 아들 논문 저자 등재 특혜 의혹에 대해 “아이에 대한 명백한 명예훼손이므로 허위사실을 보도할 경우 법적조치를 할 예정”이라고 밝혔다.

나 원내대표는 이날 오전 입장문을 통해 “사실과 다른 물타기성 의혹제기를 하는데 대해 강한 유감을 표한다”며 “아이는 당시 논문을 작성한 바 없다, 아이는 고등학교를 우수한 성적(최우등 졸업)으로 졸업했다”고 주장했다.

나 원내대표의 아들 김모씨는 고등학생이던 지난 2015년 미국에서 열린 학술회의 때 발표된 의공학 포스터에 제1저자로 이름을 올렸다.

포스터는 특정 연구 등의 개요를 설명하거나 내용을 요약해 놓은 것을 의미한다. 나 원내대표의 해명은 자신의 아들은 ‘논문이 아닌 포스터 발표에 참여한 것’이라는 뜻으로 받아들여진다.

앞서 이날 CBS 노컷뉴스는 “나경원 원내대표 아들에 대해, 해당 논문의 교신저자는 ‘나경원 의원의 부탁이 있었다’고 밝혔다”고 보도했다.

논문 형식으로 간단히 쓰여진 포스터의 제목은 “광전용적맥파와 심탄동도를 활용한 심박출량의 타당성에 대한 연구(A Research on the Feasibility of Cardiac Output Estimation Using Photoplethysmogram and Ballistocardiogram)”로, 포스터가 발표된 학술회의는 의생명공학 분야에서 세계적 권위를 인정받는 ‘IEEE EMBC(전기전자기술자협회 의생체공학컨퍼런스)’다.

논문이 발표된 이듬해에 김씨는 미국의 대표 명문대학인 예일대학교 화학과에 진학했다.

해당 포스터에 교신저자로 참여한 윤형진 서울대학교 의대 교수는 이날 매체와의 이메일 인터뷰에서 “앞서 김 씨가 미국 뉴햄프셔에서 개최되는 과학경진대회에 참여하고 싶은데, 이를 위한 연구를 도와줄 수 있느냐는 연락을 평소 친분이 있던 나경원 의원으로부터 받았다”고 밝혔다.

윤 교수는 이어 “학생은 여름방학 기간이던 2014년 7월 중순부터 8월 초까지 저희 실험실에 출석해 연구를 수행했다”면서 “비교적 간단한 실험연구였고, 실제 학생은 스스로 데이터 수집과 분석 등을 수행했다”고 덧붙였다.

발표된 논문에 김씨와 함께 공동저자로 등재된 인물들은 모두 서울대 의공학과 소속으로, 고교생 연구자는 김씨가 유일했다.

윤 교수는 나경원 의원과의 관계에 대해서는 “개인적 친분이 있었다”고만 답했다. 윤형진 교수와 나경원 의원은 서울대학교 82학번 동기생이다.

