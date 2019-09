“어디서든 내 집처럼 생활” LG전자 ‘IFA 2019’에서 인공지능의 미래상 제시

LG전자 CTO(최고기술책임자) 박일평 사장이 5일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2019’에서 ‘어디서든 내 집처럼(Anywhere is Home)’이라는 주제로 ‘LG 미래기술 좌담회(LG Future Talk powered by IFA)’를 진행했다. 사진 왼쪽부터 퀄컴 유럽지역 기술담당 디노 플로레(Dino Flore) 부사장, 스페인 통신사 텔레포니카 혁신연구소 최고혁신책임자 모리스 콘티(Maurice Conti), iF 인터내셔널 포럼 디자인 랄프 비그만(Ralph Wiegmann) 회장, LG전자 CTO 박일평 사장.[LG전자 제공]