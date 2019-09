‘고수 with NAVER WEBTOON’ 사전등록 및 사전체험단 모집

팡스카이는 투니플레이가 개발하고 자사가 서비스하는 웹툰 IP 모바일 RPG '고수 with NAVER WEBTOON'의 정식 출시에 앞서 브랜딩 사이트 내에 사전등록 페이지를 오픈하고, 본격적인 출시 준비 작업에 돌입했다고 5일 밝혔다.투니플레이는 만화, 웹툰 등 인기 IP의 게임화에 주력하며 역량을 쌓아온 전문 인력으로 구성된 국내 개발사다. 올 가을 출시를 목표로 하고 있는 '고수 with NAVER WEBTOON'에 베테랑 개발진들의 노하우를 담아 완성도에 대한 기대감을 높이고 있다.아울러 이번 작품은 주로 해외 개발작을 선보여 왔던 팡스카이가 대작 위주의 소수 정예 국산 게임으로 라인업 방향을 선회한 이후 선보이는 첫 타이틀이라는 점에서 의미가 깊다.팡스카이는 지난 8월 12일 공개한 '고수 with NAVER WEBTOON' 브랜드 사이트 내에 사전등록 페이지를 오픈했다. 사전등록을 신청하면 사전 체험 참여 기회에 자동 응모되며, 최종 선발인원은 추첨을 통해 별도 공지할 예정이다. 사전체험은 안드로이드 이용자만 참여할 수 있다.사전등록자에게는 금화와 청옥, 영웅 소환권 등 10만원 상당의 보상이 지급된다. 보상 아이템은 정식 오픈 이후, 게임 내 우편을 통해 지급된다. 아울러 사전등록 페이지에서는 공식 카페 인원 달성 이벤트도 진행한다. 이벤트 보상은 참여도에 따라서 현물 상품과 인게임 아이템을 지급할 예정이다.이 밖에도 사전예약 페이지에서 '고수 with NAVER WEBTOON'의 티저 영상도 만나볼 수 있다. 이번 티저 영상에는 원작 이미지들과 게임 속 스킬 연출, 전투 장면들을 담아 게임의 퀄리티를 짐작해볼 수 있도록 했다.'고수 with NAVER WEBTOON'은 인기 웹툰 '고수' IP를 사용, 언리얼 엔진의 고퀄리티 그래픽으로 만든 전략 전투 중심의 수집형 모바일 RPG다. 원작에 나왔던 100여 종의 다양한 영웅을 수집할 수 있으며, 특히 원작 속 인연과 무공 상성 관계를 활용한 전략전투가 돋보인다.변동휘 기자 game@heraldcorp.com