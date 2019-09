추석 선물, 우린 건강을 건넨다…비타민, 코스메틱, 건기식

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘신체는 성(聖)스러운 옷’(예술가 마사 그레이엄), ‘체력을 키우면 인생의 평범한 경험들도 얼마나 상쾌해지는지….’(종교운동가 프랭크 더프) 등의 잠언에서 신체 건강이 얼마나 중요한 지 새삼 깨닫는다. 심지어 고대사상가 노자(老子)는 ‘자기 몸을 사랑하듯 세상을 사랑하는 사람에게 제국을 맡길 수 있다’고도 했다.

먹고 사느라 바빠서 제 몸, 가족, 친지의 몸을 돌보지 못했던 현대인들은 명절에 나마 ‘건강’을 챙기려한다. 들뜬 추석행 길 위에서, 오래 오래 함께 하고픈 사람들에게 마음을 전할 수 있고, 작지만 꽉차게 건강을 채운 의약품·건강기능식품을 헤럴드경제가 ‘추석 건강 선물’로 모아봤다.

셀리시스를 추천한 대웅제약 계열 디엔컴퍼니의 추석선물 이미지

대웅제약 계열 코스메슈티컬 화장품 회사 디엔컴퍼니는 다가오는 추석, 소중한 사람들에게 건강한 아름다움을 선물할 수 있는 선물 세트를 선보인다.

디엔컴퍼니는 4050을 위한 선물로 대웅제약의 생명공학 기술로 탄생한 유스프로틴(Youth Protein)의 DW-EGF 성분이 함유된 ‘셀리시스EX’를 제안했다. 셀리시스EX는 프리미엄 EGF로 알려져 있는 대웅제약 DW-EGF가 고함량 함유되어 있을 뿐만 아니라 주름 집중 관리에 도움을 주는 아데노신, 복합 펩타이드 등의 성분으로 기초를 채워 더 탄탄해진 생기를 느낄 수 있다고 회사측은 설명했다.

셀리시스 선물 세트는 ‘셀리시스 EX E.G.F. 링클 29 액티베이터’를 비롯해 ‘셀리시스 EX 링클솔루션 2종 세트’와 ‘셀리시스 EX 링클솔루션 3종 세트’가 준비되어 있다. ‘셀리시스 EX E.G.F. 링클 29 액티베이터’는 rh-EGF가 10ppm 함유되어 주름개선과 피부 수분장벽 개선에 도움을 주는 안티에이징 집중케어 프로그램이다. ‘셀리시스 EX 링클 솔루션 세트’는 4050의 프리미엄 안티에이징 세트로 예산에 따라 2종 세트와 3종 세트 중 선택할 수 있다.

2030세대 추천 품목은 피부에 균형 잡힌 건강함을 선물하는 ‘이지듀’와 ‘에스테메드’가 있다고 회사측은 소개했다.

GC녹십자 비맥스 시리즈

GC녹십자의 고함량 기능성비타민제 ‘비맥스 시리즈’는 활성비타민 B군은 물론 비타민 10여종과 각종 미네랄이 균형있게 함유돼있어 육체피로, 체력저하를 개선하고 신경·근육 통증 완화에 도움을 준다고 회사측은 소개했다.

‘비맥스 시리즈’는 총 7종이다. 20~40대 학생과 직장인을 겨냥한 ‘비맥스 액티브’와 ‘비맥스 골드’는 활성비타민이 고함량으로 함유됐다. 또한, 엘-시스테인, 비타민C, 셀레늄, 아연 등 항산화 성분을 보강한 여성용 비타민 ‘비맥스 비비’, 마그네슘 함유로 눈 떨림, 근육경련 등의 증상을 완화시키는 ‘비맥스 리퀴드’, 활성비타민 B1성분인 ‘벤포티아민’이 고함량으로 함유돼 혈액순환 및 근육경련 등의 개선에 도움을 주는 ‘비맥스 엠지액티브’, 50대 이상의 장년층을 겨냥한 ‘비맥스 에이스’ 등이 있다.

또한, 최근에는 만성피로를 호소하는 3050남성들을 위한 고함량 활성비타민제 ‘비맥스 메타’가 출시됐다.

일동제약 지큐랩

일동제약 ‘지큐랩’는 장 건강을 돕는 프로바이오틱스가 함유된 건강기능식품이다. ‘지큐랩 시리즈’에는 일동제약이 직접 개발한, 특허 받은 4중 코팅 기술이 공통적으로 적용됐다. 4중 코팅 기술이란, 프로바이오틱스를 수용성폴리머, 히알루론산, 다공성입자, 단백질로 감싼 것을 말한다.

이 기술은 프로바이오틱스를 섭취했을 때 소화액 등 위장관 내의 다양한 환경요인으로부터 균을 보호해 장까지 살아가게 함은 물론, 제품의 유통이나 보관 중에 발생하는 균 손실을 막아 품질을 유지하는 역할을 한다.

제품 라인업은 ▷지큐랩 데일리 ▷지큐랩 비피도 플러스 ▷지큐랩 액티브 유산균 ▷지큐랩 에스 신바이오틱스 ▷지큐랩 키즈 ▷지큐랩 베베 등으로 구성돼있다. 락토바실루스, 비피도박테리움, 엔테로코쿠스 등 대표적인 프로바이오틱스 균종이 골고루 들어있다. ‘지큐랩 데일리’는 유산균 증식 및 유해균 억제 등에 도움을 주는 프로바이오틱스 10종을 함유하고 있다.

어린이를 위한 ‘지큐랩 키즈’는 프로바이오틱스 7종과 함께 정상적인 면역 기능 및 세포 분열에 필요한 아연, 칼슘의 흡수 및 이용, 뼈의 형성과 유지 등에 필요한 비타민D가 들어있다.

한미약품 텐텐

한미약품 ‘텐텐’이 약사 1000명이 선정과정에 참여한 ‘코리아팜어워드 굿브랜드’ 어린이종합비타민 부문 대상으로 선정됐다.

한미약품의 텐텐은 아이들을 키우는 부모들 사이에 큰 관심을 받고 있는 어린이 종합영양제이다. 텐텐은 비타민(A, B1, B2, B6, C, D, E)과 칼슘, 마그네슘, 항산화 성분인 코엔자임 Q10 등이 함유된 종합영양제이다.

특히 코엔자임Q10은 국내에서 유일하게 함유돼 있으며, 성장기 체내 에너지 생산 촉진 작용으로 성장발육에 도움을 준다. 또 자일리톨이 첨가돼 충치 예방에도 도움이 된다.

최근에는 기존 텐텐에 홍삼 성분을 더한 텐텐G를 통해 소비자의 선택권을 늘렸다. 텐텐G에 함유된 홍삼의 사포닌 성분은 면역력 증간에 도움을 준다고 회사측은 설명했다.

텐텐은 어린이 뿐 아니라 전 연령대가 육체 피로, 수유기, 노년기, 병중•병후 체력 저하시에 복용할 수 있는 제품이다. 텐텐은 만 36개월 이상부터 만 8세 미만의 경우 하루 2번, 1회 1정씩, 만 8세 이상의 경우 하루 2번, 1회 2정씩 복용하면 된다. 텐텐은 츄정 타입으로 입안에서 녹이거나 씹어서 간편하게 복용이 복용이 간편하다는 것도 장점으로 꼽힌다.

휴온스의 건기식 닥터리본

휴온스는 시카고의원 정소담 원장과 프리미엄 건강기능식품 브랜드 ‘닥터리본(Dr.Reborn)’을 런칭하고, 첫 번째로 ‘닥터리본 아르지닌 플러스’를 출시했다.

‘닥터리본’은 휴온스의 제약 및 건강기능식품 연구·개발력과 건강한 다이어트를 실천하며 SNS 인플루언서로 활발하게 활동하고 있는 정 원장의 건강 노하우를 담은 프리미엄 건강기능식품 브랜드다.

‘닥터리본’의 첫 번째 제품인 ‘닥터리본 아르지닌 플러스’는 하루 한 포로 간편하게 ‘L-아르지닌’ 2000mg을 섭취할 수 있는 제품으로, 깐깐하게 엄선한 국산 원료를 사용한 것이 특징이다. 레몬맛의 가루 타입으로 남녀노소 누구나 맛있게 섭취할 수 있으며 엽산, 브로멜라인, 케르세틴 등을 배합해 놓치기 쉬운 이너뷰티까지 챙길 수 있도록 했다.

‘L-아르지닌’은 인체를 구성하는 20종의 아미노산 중 하나로, 대사 시 ‘산화질소(NO)’를 생성해 단백질 합성과 신진대사 활성을 돕는다고 회사측은 설명했다.

실내 생활을 많이 하는 현대인들은 건강관리에 소홀해지기 쉬워 건강을 유지하는데 필요한 각종 필수 성분이 체외로 빠져나가게 된다. 이로 인해 손쉽게 건강 관리를 할 수 있는 제품들이 주목 받고 있다.

