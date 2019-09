‘2019 로보텍스 코리아 인터내셔널 로봇대회’, 10월 인천 송도에서 개최

사진=로보텍스 코리아 인터내셔널 제공

[헤럴드경제=양대근 기자] 지난 2009년에 시작돼 매년 에스토니아에서 40개국 2000여명이 청소년들이 참여하는 세계적인 로봇 축제인 로보텍스 인터내셔널(Robotex international)의 한국 대회가 오는 10월 6일 인천 송도 한국뉴욕주립대 글러벌캠퍼스에서 개최된다.

로보텍스 코리아 인터내셔널(Robotex Korea International) 로봇대회는 초중고 학생들을 위한 로봇과학 축제다.

‘경쟁이 아닌 축제’, ‘STEAM에 대한 자신감 형성’, ‘리더십 함양’ 의 슬로건을 내 걸었다. 무엇보다 로봇을 처음 접하는 학생들도 쉽게 도전할 수 있는 미션을 제시해 참가학생 스스로 문제해결능력을 키우고 STEAM분야에 흥미를 가지게 함으로써 학생들의 진로탐색의 기회를 제공하는 점이 특징으로 꼽힌다.

대회 종목으로는 LEGO EV3 로봇을 활용하여 2~3명이 팀을 이루어 미리 제작한 로봇을 이용, 원형의 경기장 위에서 상대방의 로봇을 윈 밖으로 밀어내거나 뒤집는 경기인 ‘Robot 씨름’, 복합적인 검정라인을 로봇이 인식하여 라인을 따라 목표지점까지 자율 주행하는 경기인 ‘Line Following’, 필드 가장자리에 흰색의 벽이 곡선을 그리며 닫혀있는 구조의 트랙을 자율적으로 주행해야 하는 ‘FolkRace’ 경기가 있다.

LEGO WeDo 로봇을 활용하여 팀원들이 주제에 맞는 내용과 아이디어를 로봇과 프로그래밍으로 표현하고 공유하는 저학년들을 위한 ‘Insplay LEGO WeDo’,‘LEGO Roboleague’ 경기가 진행될 예정이다.

이에 앞서 지난달 25일에는 이번 대회를 주최하는 EMCS(Educator’s Meeting of Coaching STEAM : STEAM을 코칭하는 교육자들의 모임)를 통해 레고코리아 본사 지하 대강당에서 전국 60여명의 레고에듀케이션 관계자 및 중고등학교 교사들이 참석한 가운데 사전워크숍(Motivation Workshop)이 열렸다. 이 자리에서는 로보텍스 코리아 인터내셔널의 취지, 운영방식, 세계대회 출전 팀 수, 스폰서 소개가 있었으며 5가지 각 종목에 대한 경기방식과 기본적인 기술강의가 이루어졌고 현재 홈페이지(https://robotexkorea.com)를 통해 대회 참가등록이 진행 중에 있다.

사진=로보텍스 코리아 인터내셔널 제공

경기 성적 결과만으로 국제대회 출전권을 부여하는 여타 로봇대회와는 달리, 추첨과 상호투표로도 세계 유수의 로봇대회에 참가 할 수 있는 자격이 부여된다. 여기에 참가학생들에게 ‘최고보다는 자신만의 색깔을 찾자(Not the best but only one)’는 메시지를 제시하는 점도 특징이다.

bigroot@heraldcorp.com