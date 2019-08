[테스트] 눈물 닦고 돌아온 박해미 "무대가 제 종교에요"

지난 25일 선군절을 맞아 평양 인민극장에서 공훈국가합창단 공연이 열리고, 모란봉극장·평양대극장·국립연극극장 등에서도 공연이 진행됐다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 평안북도, 황해북도, 자강도 등 지방의 극장들에서도 경축공연이 열렸다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스