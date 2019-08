‘갤럭시노트10’ 디스플레이, 美 화질평가업체 ‘Excellent A+(최고 등급)’ 획득

- 야외시인성, 색정확도, 블루라이트 등 최고 성능 입증

- HDR10+ 기술로 생생한 4K 콘텐츠 지원

[헤럴드경제=이태형 기자]“디스플레이 성능과 우수성이 매년 높아지고 있는 가운데, 갤럭시노트10이 이를 한 단계 더 드높였다(The level of Display Performance and Excellence has been increasing each year, and the Galaxy Note10 has again Raised the Bar significantly higher)”

갤럭시노트10이 세계적 화질평가 전문 업체인 ‘디스플레이메이트(DisplayMate)’가 실시한 화질평가에서 최고 등급인 ‘Excellent A+’를 획득했다.

디스플레이메이트로부터 최고 등급인 ‘Excellent A+’를 획득한 갤럭시노트10.[삼성디스플레이 제공]

디스플레이메이트가 공개한 화질평가 결과에 따르면 갤럭시노트10 디스플레이는 6.8형과 6.3형 크기의 OLED로 각각의 해상도는 QHD+(3040x1440), FHD+(2280x1080)이다. 특히, 전면 카메라 홀을 제외한 앞면을 화면으로 채운 풀스크린이 특징으로, 화면이 차지하는 비율이 약 94%에 이른다. 홀 디스플레이는 지난 3월 출시한 갤럭시S10에 최초로 적용된 바 있다.

갤럭시노트10의 최고 밝기(휘도)는 1308cd/㎡(1㎡ 크기에 촛불 1개를 켜 놓은 밝기를 나타내는 단위)로 측정돼 전작인 노트9의 1050cd/㎡ 대비 25% 가량 대폭 향상됐고 반사율은 현존하는 디스플레이 중 가장 낮은 수준인 4.3%로 측정됐다. 획기적인 휘도 증가와 반사율 개선을 통해 기존보다 더 밝고 또렷한 화면을 제공, ‘야외시인성’을 높였다.

갤럭시노트10 디스플레이가 갤럭시노트9의 1050cd/㎡ 대비 25% 더 향상된 1308cd/㎡의 밝기를 기록했다.[삼성디스플레이 제공]

갤럭시노트10의 ‘색정확도’는 노트9의 0.5JNCD(Just Noticeable Color Difference, 0에 근접할수록 정확)를 넘어서는 0.4JNCD로 측정됐다. 0.4JNCD는 현존하는 스마트폰 디스플레이 중 가장 실제의 색상과 가까운 색을 표현하는 수준이다.

갤럭시노트10이 디스플레이메이트가 실시한 색정확도 평가에서 0.4JNCD를 기록했다.이는 현존하는 스마트폰 디스플레이 중 가장 실제의 색상과 가까운 색을 표현하는 수준이다.[삼성디스플레이 제공]

또 디스플레이메이트는 갤럭시노트10이 HDR10+(High Dynamic Range 10+) 기술로 4K UHD 콘텐츠와 같은 고화질 영상도 생생하게 표현이 가능하다고 설명했다. 갤럭시노트10은 동영상 각 장면별로 색상을 최적화해주는 ‘다이내믹 톤 매핑(Dynamic Tone Mapping)’을 지원해 HDR10+ 인증을 받았다.

HDR(High Dynamic Range)은 고화질 고성능 영상 송출을 위해 명암비(Contrast Ratio, 가장 밝고 가장 어두운 부분의 비율)를 높여 영상 표현력을 더욱 세밀하게 하는 기술이다. HDR10+는 삼성전자가 개발한 차세대 초고화질 영상 표준 규격 기술로, 파나소닉·20세기 폭스·아마존 등의 대표적인 TV 제조사·영화사·콘텐츠 제공사가 동맹을 결성해 대세 규격으로 확장해 가고 있다.

여기에 ‘유해 블루라이트(인간이 인지할 수 있는 블루 가시광선 영역인 380~500nm 파장대 중 415~455nm에 속한다. 과다 노출 시, 시력저하를 유발할 수 있는 것으로 알려짐)’ 감소로 사용자들의 시청 환경 개선에도 주력했다. 디스플레이메이트는 갤럭시노트10이 설계 변경을 통해 유해한 블루라이트 비중을 갤럭시노트9 대비 37.5% 줄였다고 밝혔다.

디스플레이메이트가 실시한 화질평가 결과, 갤럭시노트10의 유해 블루라이트가갤럭시노트9 대비 37.5% 감소된 것으로 나타났다.[삼성디스플레이 제공]

디스플레이메이트는 갤럭시노트10 디스플레이의 전반적인 평가 결과에 대해 “세계 최고 수준의 스마트폰 디스플레이(An Excellent Top Tier World Class Smartphone Display)”라며 “삼성이 OLED 디스플레이를 체계적으로 개선시켜 나가고 있다(Samsung continues to systematically improve OLED Displays)”고 표현했다.

레이몬드 소네이라 디스플레이메이트 대표는 갤럭시노트10 화질 평가 결과에 대해 “디스플레이메이트가 지금까지 평가한 제품 중 가장 혁신적이고 성능이 뛰어난 스마트폰 디스플레이(The most innovative and high performance smartphone display that DisplayMate has ever Lab tested)”라고 총평했다.

