인천시, ‘인터네셔널 비지니스 어워드’ 최고상 금상 수상

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 14일 발표된 ‘인터네셔널 비지니스 어워드(International Business Awards·이하 IBA)’에서 도시 브랜드 영상 부문 출품작인 ‘상반된 매력, 공존의 도시-인천(Incheon, The city of contrasting charms and coexistence)’으로 최고상인 금상을 수상했다.

인천시는 지난 2018년 도시브랜딩 분야에 ‘해피 버스 데이 캠페인(Happy Bus Day Campaign)’을 출품해 ‘스티비 어워즈 아시아-태평양(아태지역 29개국 대상) 은상’을 수상한 바 있다.

올해는 전 세계 대상 ‘스티비 어워즈 인터내셔널'에서 최고상인 금상을 수상해 역대 최고 수상 실적을 갈아치웠다.

이번 대회의 시상식 겸 갈라쇼는 오는 10월 19일 오스트리아 비엔나에서 열리게 된다.

IBA는 전 세계 기업과 조직이 1년 동안 펼친 경영, 성장, 홍보 등의 사업 활동을 16개 부문에 걸쳐 평가하는 비즈니스 분야의 유일한 국제대회이다.

미국 스티비 어워즈(Stevie Awards)사가 지난 2002년부터 주최해서 '스티비 어워즈'라고도 칭하며 비즈니스계의 오스카상이라 불릴 정도로 그 권위를 인정받고 있다.

