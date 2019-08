[이다도시 SNS캡처]

[헤럴드경제=이운자 기자] 방송인 이다도시(50)가 오는 10일 노르망디서 재혼한다는 소식을 알렸다.

5일 이다도시는 자신의 SNS을 통해 “Getting married next week in Normandy!~ On se marie samedi prochain en Normandie!~ 헐!~ 다음 토요일에 노르망디에서 재혼합니다!”라며 연인과의 재혼 소식을 한 장의 사진과 함께 전했다.

사진 속에서 이다도시는 예비신랑과 포옹하거나 뽀뽀를 하는 등 두 눈에서 꿀이 뚝뚝 떨어지는 행복한 모습을 드러냈다.

이다도시는 이어 “재혼. 육인가족. 사랑. 행복. Foreve”라고 덧붙여 궁금증을 자아냈다.

프랑스 출신인 이다도시는 지난 1993년 한국인 남편과 결혼해 16년만 이혼했다. 귀화 외국인 스타로 알려진 이다도시는 헤어진 한국인 전 남편과의 사이에서 두 아들을 뒀다.

