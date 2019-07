가변 QR코드 프린팅 기술 개발

최근 온라인 쇼핑과 배달, 가정간편식(HMR) 시장이 폭발적으로 성장하면서 포장재 제조업에 대한 관심도 높아지고있다. 실제 국내 최대 HMR 업체가 발표한 매출 및 사업전망 자료를 분석해 봤더니 2017년 2400억원이던 HMR 매출이 2020년에는 7000억으로 늘어날 것으로 예상하고 있었다.

이와 관련하여 올해 1월 최신설비를 갖추고 오픈한 주식회사 애니코스 (대표자 송태열) [Anycos Inc] 화성공장은 연간 약 4천만m의 식품, 화장품, 의약품 연포장재(plastic materials for packaging) 를 생산할 수 있는 첨단 제조 설비를 갖췄으며 특히 요즘 문제가 되고 있는 유사품 피해를 방지하기 위한 ‘QR코드 고속 프린팅 시스템(High Speed Printing Syetem for QR code)’을 개발하여 특허 출원 중에 있다.

그간 연포장 재질에는 가변 개별 QR코드를 고속으로 인쇄하는 시스템이 부재해 스티커 형태의 QR코드를 부착할 수밖에 없어 생산성과 경제성 측면에서 문제가 제기되어 왔으며 개별 제품 포장에 일일이 적용하는데 한계로 지적되어 왔다.

이러한 문제들을 애니코스에서는 ‘급속 냉각 시스템’(Quick Cooling System)과 보존성이 높은 ‘특수 잉크’ (Special Ink) 기술을 사용하여 해결책을 찾아낸 것이다. 이 기술을 이용하여 기존 연포장에서 널리 사용되었던 동일 QR코드의 인쇄나 스티커 형태의 부착방식 QR코드가 아닌, 각각의 정보가 상이한 QR코드를 각각의 개별 제품 포장지에 인쇄함으로서, 제품의 생산 유통의 관리, 마케팅, 홍보에 적극 활용할 수 있는 길이 열렸다.

고속 QR코드 인쇄가 가능한 첨단 설비와 함께 찍은 사진. 최신식 설비와 쾌적한 공장 환경이 눈에 띈다.



첫번째로는 낱개포장 마다 개별적인 코드를 부여함으로서 획일화된 정보나 제품 내용만 소개하는 한계성을 뛰어넘어 개별제품의 생산이력이나 정보를 소비자에게 제공할 수 있고 경품행사 같은 마케팅 활동에 활용이 가능해졌다.



요즘 식품이나 화장품 분야 회사들과 게임 이나 모바일 관련 회사들이 마케팅적인 측면을 위해 협업하는 일이 많은데 이에 따른 이벤트를 진행하는 데에도 유용하게 쓰일 수 있으며, 중국 동남아 시장에서 K뷰티 붐을 일으키고 있는 마스크팩 회사들도 유사품 방지뿐 아니라 자체적인 경품행사 등 이벤트를 진행하는데 QR코드를 쉽게 활용할 수 있게 됐다.



결국 연포장재에 개별적인 가변 QR코드 인쇄가 가능해지면서 대량의 연포장재 (plastic materials for packaging)에 개별 QR코드를 인쇄하여 다양한 용도로 활용할 수 있습니다."

관련 회사들의 제품 관리나 마케팅적 측면에서 많은 일이 가능해져 활발한 활용이 예상된다.



real@heraldcorp.com