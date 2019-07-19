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  • [인사] 국민권익위원회 外

  • 기사입력 2019-07-19 11:30
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▶국민권익위원회 ▷상임위원 김의환

▶통일부 ▷통일정책실장 최영준

▶농림축산식품부 ▷농림축산검역본부 인천공항지역본부장 김기훈 ▷식품산업정책실 식품산업정책관 남태헌 ▷농촌정책과장 전한영 ▷식량정책과장 윤원습 ▷기획재정담당관 김정주

▶과학기술정보통신부 〈과장급 전보〉 ▷미래인재양성과장 허재용

▶금융위원회 ▷금융분쟁대응TF단장 전요섭 ▷은행과장 유영준 ▷행정인사과장 김성조 ▷혁신기획재정담당관 윤상기 ▷자본시장과장 손영채 ▷공정시장과장 김연준 ▷ 구조개선정책과장 성기철 ▷기업구조개선과장 진선영 ▷전자금융과장 이한진 ▷금융정보분석원 제도운영과장 주홍민 ▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 손성은 ▷정책홍보팀장 조문희 ▷디지털소통팀장 이종만 ▷기업회계팀장 김선문 ▷금융정보분석원 기획협력팀장 김수호 ▷자본시장연구원 안창국 ▷보험연구원 이영직 ▷국민경제자문회의 서나윤

▶통계청 〈일반고위직공무원 임용〉 ▷통계데이터허브국 통계서비스정책관 송성헌 〈소속기관장〉 ▷호남지방통계청장 이호석 〈과장급 전보〉 ▷기획재정담당관 이명호 ▷통계심사과장 민경삼 ▷품질관리과장 박원란 ▷통계서비스기획과장 심원보 ▷산업통계과장 이진석 ▷서비스업동향과장 양동희 ▷물가동향과장 이두원 ▷인구총조사과장 정남수 ▷교육기획과장 김정란 ▷경인지방통계청 조사지원과장 이정현 ▷경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 김수영 ▷경인지방통계청 인천사무소장 권태원 ▷동북지방통계청 지역통계과장 김태준 ▷호남지방통계청 지역통계과장 박병선 ▷호남지방통계청 사회조사과장 황해범 ▷호남지방통계청 농어업조사과장 전준우 ▷호남지방통계청 제주사무소장 김윤성 ▷충청지방통계청 지역통계과장 김철주 ▷충청지방통계청 경제조사과장 박영옥

▶국세청 ▷중부지방국세청 조사1국장 오덕근 ▷중부지방국세청 조사2국장 김지훈 ▷부산지방국세청 조사1국장 민주원 ▷부산지방국세청 조사2국장 이현규 ▷국세청 운영지원과장 이승수 ▷서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 한창목 ▷인천지방국세청 조사1국장 김진호 ▷국세청 세원정보과장 최종환 ▷수원세무서장 권승욱 ▷국세청 김기완 ▷양산세무서장 최청흠
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