반독점위반 조사·리브라 제동…워싱턴 ‘집중 타깃’ 美 IT공룡들

애덤 코언 구글 경제정책국장과 매트 페로 페이스북 국제 정책개발 부문장, 네이트 서튼 아마존 법무 자문위원, 카일 앤디어 애플 최고준법감시관(왼쪽부터)이 16일(현지시간)하원 법사위원회 산하 반독점 소위의 ‘지배적인 플랫폼과 혁신’ 청문회에서 증언을 하고 있다. [AP]

구글과 아마존, 페이스북, 애플 등 미국의 IT기업 빅4을 겨냥한 미 의회와 행정부의 전방위적 압박이 거세지고 있다.16일(현지시간) 구글과 아마존, 페이스북, 애플의 임원들이 참석한 가운데 열린 하원 법사위원회 산하 반독점 소위의 ‘지배적인 플랫폼과 혁신’ 청문회에서는 최근 가장 논란이 되고 있는 페이스북의 가상화폐인 ‘리브라(libra)’ 출시 계획을 비롯해 구글의 검열 의혹, 그리고 이들 기업의 반독점법 위반 혐의 등에 대한 지적이 쏟아졌다.특히 IT 기업의 경영 방식과 무분별한 사업 확장에 대한 당국의 규제가 필요하다는 초당적인 공감대는 이날 청문회에서도 고스란히 드러났다. 데이비드 시실린 하원 반독점 소위 위원장은 “의회는 이들 기업들이 사실상 감독이 없는 상태에서 스스로 규제할 수 있도록 했다”면서 “그 결과 인터넷은 점점 더 (소수에) 집중되고, 덜 개방적으로 변했다”고 꼬집었다.월스트리트저널(WSJ)은 “시실린 위원장의 발언은 규제 당국이 IT 기업들을 해체하거나, 이들의 사업모델을 근본적으로 제한할 수도 있다는 실리콘밸리의 공포감을 고조시켰다”고 전했다.미국 법무부와 연방거래위원회(FTC)가 이미 지난 6월 IT 빅4에 대한 반독점 조사 착수를 공식화한 가운데, 최근 ‘IT 공룡’들은 정치권의 잇따른 공격으로 완연한 수세에 몰린 모양새다.페이스북은 개인정보보호 문제와 함께 ‘리브라’ 출시 논란으로 이날 청문회에서 가장 큰 주목을 받았다. 페이스북은 청문회 전날 규제 관련 우려가 해소될 때까지 리브라를 출시하지 않겠다고 밝힌 바 있다.사용자들의 정보를 수입하고, 검색 플랫폼을 이용해 공개 담론을 통제하고 있다는 이른바 ‘빅 브라더’ 논란에 휩싸인 구글은 최근들어 ‘반역죄’ 의혹까지 맞닥뜨렸다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 일각에서 제기된 구글이 중국 정부와 일하고 있다는 의혹과 관련해 16일 “이를 살펴볼 것”이라고 밝혔다.아마존은 방대한 소매 데이터를 자사의 신제품을 홍보, 판매하는 데 사용했다는 의혹을, 애플은 앱스토어를 통제함으로써 불공정한 시장 경쟁을 도모하고 있다는 지적을 받고 있다.손미정 기자/balme@heraldcorp.com