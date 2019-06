퀄컴, KT-이씨스와 5G 기반 차량통신 결합서비스 시연

20일 인천 송도에서 퀄컴과 KT, 이씨스가 C-V2X 및 5G NR 상용 네트워크를 활용해 V2V(Vehicle to Vehicle) 와 V2N2V(Vehicle to Network to Vehicle)의 결합 서비스를 시연하는 모습. [퀄컴코리아 제공]

[헤럴드경제=정윤희 기자]퀄컴은 KT, 전장업체 이씨스와 세계 최초로 셀룰러 기반 차량사물통신(C-V2X) 및 5G NR(New Radio) 상용 네트워크를 이용한 V2V(Vehicle to Vehicle)와 V2N2V(Vehicle to Network to Vehicle)의 결합 서비스 시연에 성공했다고 밝혔다.인천 송도에서 이루어진 이번 시연에서는 버스와 일반 차량에 탑재된 5G NR 단말기 및 C-V2X 테스트 단말기를 통해 주행영상, 정차 정보 등을 실시간으로 차량 간 공유했다.V2V는 C-V2X 직접 통신을 통한 안전 경고 메시지 공유를 시연한 반면, V2N2V는 주변 영상을 경고 메시지와 동시에 전송해 보다 효과적으로 운전자에게 위험을 경고한다. 이를 통해 차량 충돌 경고뿐만 아니라 어린이 통학버스 승하차시 발생할 수 있는 교통사고를 효과적으로 예방할 것으로 기대된다.퀄컴은 이번 시연이 퀄컴 9150 C-V2X 플랫폼을 기반으로 이씨스의 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) V2V 직접 통신 서비스를 구현한 것에 의미가 있다고 강조했다.김용범 이씨스 대표는 “다양한 V2X 통신방식을 활용하되 우리나라 실정에 맞는 혁신적인 차량용 통신 기술과 서비스 개발이 된다면 새로운 산업 창출과 고용 확대로 이어질 수 있다”며 “이를 위해 KT 및 퀄컴 등 생태계 전반의 협력을 지속적으로 모색해 공공의 이익에 기여할 것”이라고 말했다.권오형 퀄컴코리아 사장은 “퀄컴은 국내 선도 기업과 함께 혁신적인 교통 및 전장 솔루션 개발에 이어 C-V2X 및 5G NR을 기반으로 V2V와 V2N2V 결합 서비스를 성공적으로 시연했다”며 “이를 계기로 국내 C-V2X 기술 발전과 생태계 확산에 기여할 수 있도록 활발한 협력을 이어갈 것”이라고 강조했다.이선우 KT 인프라연구소장은 “앞으로도 지속적인 협력을 통해 5G 및 V2X 시장을 선도할 것”이라고 기대했다.