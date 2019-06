두산重, 美에 ‘화력발전 미래’ 제시하다

에너지부 공모 기술과제 선정

2030년까지 실증 마무리 계획



두산중공업은 ‘석탄 기반의 미래형 화력플랜트(Coal-Based Power Plants of the Future)’를 주제로 미국 에너지부(Department of Energy)가 실시한 공모에서 두 건의 기술과제가 선정됐다고 13일 밝혔다.



두산중공업은 미국 내 협력사인 바르엔지니어링, 노스다코다 대학 연구소 등과 함께 공모에 참여해 ‘석탄, 가스, ESS(에너지저장장치) 하이브리드 발전시스템’, ‘가스화 하이브리드 청정발전시스템’ 등 두 건의 기술과제를 통과시켰다.



‘석탄, 가스, ESS 하이브리드 발전시스템’에서는 1000MW 초초임계압 발전기술을 250MW급으로 축소해 급속 기동 기술을 적용하고 여기에 가스터빈과 ESS를 접목해 신재생에너지 환경에 쉽게 대응할 수 있는 방안을 제시했다.



‘가스화 하이브리드 청정발전시스템’은 태안 IGCC(석탄가스화복합화력발전소)를 통해 확보한 기술로 석탄을 가스화하고 수소와 이산화탄소로 분리한 뒤, 수소는 연료전지 발전에 사용하고 이산화탄소는 포집하는 시스템으로 구성했다.



이번에 선정된 기술과제는 두산중공업이 보유한 원천기술을 바탕으로 오래된 석탄화력발전소의 새로운 개조 모델을 제시했다는 측면에서 높은 평가를 받았다.



두산중공업 송용진 전략혁신부문장은 “국내외 석탄화력발전소에 대한 개보수 수요가 많은 상황에서 사업 방향성을 정하는 차원에서도 의미가 있다”고 말했다.



이에 따라 두산중공업은 미국 에너지부 예산으로 각 과제에 대한 개념설계와 타당성 조사를 거쳐 2030년까지 실증을 마무리할 계획이다.



이태형 기자/thlee@heraldcorp.com