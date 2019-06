한수원, 美전력연구원 등 공동 개최 ‘제1회 글로벌 포럼’ 성황

제1회 글로벌 포럼 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [한수원 제공]

[헤럴드경제=황해창 기자] 한국수력원자력(사장 정재훈)은 미국 전력연구원(EPRI), IAEA(국제원자력기구), OECD-NEA(경제협력개발기구-원자력위원회), NNL(영국원자력연구원) 등 주요 국제 기구들과 공동으로 제1회 글로벌 포럼(Innovation for the Future of Nuclear Energy-a Global Forum)을 10~12일 경주화백컨벤션센터에서 성공적으로 개최했다고 밝혔다.한수원은 ‘원자력에너지의 미래를 위한 혁신’을 주제로 열린 이번 행사는 원자력 기술 분야에서 처음으로 개최되는 대규모 국제 포럼으로, 그 첫 번째 행사를 경주에서 개최됐다는데 큰 의미가 있다고 설명했다. 제2회 글로벌 포럼은 2020년 영국에서 개최될 예정이다.이번 포럼에는 세계 16개 나라에서 원자력을 비롯한 다양한 분야의 전문가 300여 명이 참석해 전 세계적인 에너지환경 변화에 대응한 원자력에너지 분야의 혁신과 장애요인 극복방안에 대해 활발한 논의가 있었다.또한 미국 원자력규제위원회 위원(NRC Commissioner)과 함께 원자력규제 전망을 짚어보는 등 원자력에너지의 미래에 대한 각계의 다양한 의견을 수렴할 수 있는 기회의 장이 됐다.정재훈 한수원 사장은 “대내외 환경 변화에 적응하고 경쟁력을 강화하기 위해 원자력 분야가 혁신을 거듭해야 한다”며 “기술과 프로세스 혁신, 신사업분야로의 사업 다각화, 이해관계자와의 적극적인 소통과 협력이 중요하다”고 강조했다.hchwang@heraldcorp.com