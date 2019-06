현대자동차, LA 카운티미술관서 ‘한국의 서예전’

현대자동차가 LA 카운티 미술관(Los Angeles County Museum of Artㆍ이하 LACMA)에서 ‘더 현대 프로젝트’의 2019년 전시 ‘선을 넘어서: 한국의 서예(Beyond Line: The Art of Korean Writing) 전’을 연다고 12일 밝혔다.오는 16일부터 9월 22일까지 열리는 전시회는 지난 2015년 현대차와 LACMA가 맺은 10년 장기 후원 파트너십에 따른 것이다. ‘더 현대 프로젝트’의 두 번째 핵심 과제인 한국 미술 연구 지원 사업의 첫 결과물이자 해외에서 열리는 최초의 서예 전시라는 점에서 의미가 크다.작품은 선사시대부터 현대까지 2000년 동안 이어진 한국 서예의 역사를 아우른다.LACMA CEO 겸 월리스 아넨버그 관장인 마이클 고반(Michael Govan)은 “이번 전시는 서예라는 렌즈를 통해 한국의 역사, 문화, 정체성에 대한 새로운 시각을 살펴볼 수 있다는 점에서 흥미롭다”며 “현대차와 맺은 파트너십을 바탕으로 한국 미술에 대한 연구를 진행하고 이를 전 세계 관람객과 공유할 수 있어 기쁘다”고 말했다.정의선 현대차그룹 수석부회장은 “이번 전시는 현대차와 LACMA의 파트너십에 큰 획을 긋는 중요한 전시”라며 “한국 사회의 토대이자 미래가 될 한국 문화를 주제로 전 세계 고객과 소통하는 한편 꾸준한 예술 분야 후원으로 고객에게 특별한 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.정찬수 기자/andy@heraldcorp.com