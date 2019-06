터키 안탈리아 해변 ‘블루 플래그’ 획득…세계 최고 청정 휴양지 선정

[헤럴드경제=김성진 기자] 터키문화관광부(Turkish Ministry of Culture and Tourism)는 터키의 대표 휴양지 중 하나인 ‘안탈리아(Antalya)’의 202개 해변이 친환경 해변에 주어지는 블루 플래그(Blue Flag)를 획득해 세계 최고 청정 휴양지로 선정되었다고 밝혔다. 터키는 2019년 기준 블루 플래그 인증을 받은 463개의 해변 보유로 청정 해변 보유국 세계 3위로 선정되는 영예를 안았다.신들의 휴양지로 불리는 안탈리아는 터키 서남부 지중해 연안에 위치한 도시로 유럽인들에게 이미 유명한 휴양지로 손꼽히며, 겨울에도 평균 10도 이상을 유지하는 최적의 자연 조건을 가지고 있다. 해변을 따라 올인클루시브 서비스를 제공하는 5성급 호텔들이 줄지어 위치하며 수영, 윈드서핑 등의 다양한 수상 스포츠와 골프를 즐기기 좋고, 로마시대의 유적과 오스만 시대의 건축 양식을 경험할 수 있다.안탈리아는 이스탄불 경유를 통해 갈 수 있으며, 현재 국내에서 이스탄불까지는 대한항공, 아시아나 항공 등 외에도 다양한 유럽 외항사의 항공편을 이용할 수 있다.블루 플래그는 덴마크 코페하겐에 본부를 두고 있는 글로벌 비영리단체 환경교육재단(Foundation for Enviormental Education, FEE)이 해변의 안전과 환경, 수질 관리 부문 등 100여 가지 항목을 충족한 청정 해변에 수여하는 인증으로, 국제적 권위를 갖고 있다. 우리나라에서는 완도군이 지난 4월 국내 첫 블루 플래그 인증을 받은 바 있다.withyj2@heraldcorp.com